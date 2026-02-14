Reyes Momos de ediciones pasadas también hicieron parte del recorrido, acompañados por un grupo de millo. La apertura incluyó agrupaciones como Cumbiamba El Cañonazo, Angelitos Negros, Coyongos, Selva Africana, Garabato de Marco Fidel Suárez, Mohícanos Dorados, La Gigantona, Garabato de La Libre, Ánimas Blancas de Rebolo, Willys de Robinson Albor, Rumbón de Las Nieves y Son Mocaná.

Lea también: Ingreso a palcos para la Batalla de Flores será desde las 9:00 de la mañana

Kevin Torres, Rey Momo 2022, resaltó la importancia de esta figura dentro de la festividad, subrayando que el desfile de la 17 es el desfile del pueblo y que el Rey Momo representa el corazón de la celebración, por lo que debe valorarse y protegerse.

La Cumbiamba El Bombazo irrumpió con su grito característico y el anuncio de su llegada, conquistando al público con velas encendidas y su particular movimiento de carrera.

Luego desfilaron bandas, coyongos y farotos con sus vestuarios y danzas de inspiración indígena.

Orlando Amador

Lea también: Carnaval de la 44: así se vivió la fiesta desde el bordillo

La música africana tomó protagonismo con El Rumbón de Las Nieves junto a la reina del suroriente, quienes animaron con trajes dorados, plumas moradas y detalles azules.

Adolfo Maury, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, deslumbró con su vestuario hecho por las estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe del programa de Diseño de Modas. “ Estamos aquí disfrutando con la gente Linda de la 17, en nuestro desfile con mucha energía, con mucha tradición. Vamos a seguir disfrutando de esta fiesta magna, qué engrandece la figura del Rey Momo”.

Los extranjeros también disfrutan

Desde Francia, Flavia vivió el desfile de la Calle 17 como una carnavalera más, demostrando que la energía barranquillera también cautiva a visitantes internacionales.

Lea también: Iconos del vallenato, letanías y María Moñitos, otros protagonistas de la Batalla de Flores

Nancy Miranda, directora de Marimonda de Fantasía y su generación, ha mantenido viva esta tradición durante 19 años, desfilando junto a sus nietos y transmitiendo su pasión de generación en generación.

El suroriente celebró por todo lo alto los 30 años del desfile, con la Calle 17 encendida a la espera del Rey Momo.

Michelle se hizo sentir

Llegó también Michelle Char Fernández vestida de verde con su corona, que el dia de ayer fue puesta en la coronación. “Soy feliz de de estar en el Desfile de la 17 de mi Rey Momo, que ha sido mi mejor compañero durante todo el Carnaval y sobre todo la energía que se siente completamente diferente”.

Lea también: Carnaval de la 44: así se vivió la fiesta desde el bordillo

En el suroriente, las familias compartían comida y cerveza mientras aguardaban el inicio del tradicional desfile. Ericka Herrera, residente de Rebolo, contó que combina la fiesta con la venta de chuzos, y que ese día logró vender toda su mercancía antes de dedicarse por completo a disfrutar del evento.

Para muchos asistentes, la 17 es una cita obligada cada año. Martha Escalante, del barrio Montes, relató que asiste desde niña, ocupando siempre el mismo lugar junto a las mismas personas, como parte de una tradición invaluable.

Miriam Mendoza, por su parte, comentó que prefiere llevar su propia cava con cervezas frías para mitigar el calor y empezar a animarse antes de que arranque el desfile, convencida de que este año lo vivirán con más entusiasmo que nunca.