2:40 p.m.: Luisma Aragón trae ‘La Magia de Macondo’ al bordillo

El turno ahora es para Luis Mauricio Aragón, el Rey Momo del Carnaval de la 44 que ya se pasea en su carroza ‘La Magia de Macondo.

Esta es una propuesta alegórica que integró elementos como una puerta dorada —símbolo del umbral por donde entraron culturas, ritmos y sueños que hoy hacen del Carnaval una celebración única—, un árbol que evocó la vida y la memoria, y un entorno donde convivieron flores, peces y olas como representación del Caribe colombiano.

Johnny Olivares

El denominado ‘Doc Momo’ le dijo a EL HERALDO que estaba “dispuesto para poderle entregar a toda la gente del Bordillo un carnaval como nunca antes, con grandes expectativas, no sabemos que se viene para la 44, pero si este es nuestro último Carnaval, queremos que la gente lo viva con toda la alegría y toda la disposición”.

2:33 p.m.: Desde Plato llegó el Hombre Caimán

El desfile del Carnaval de la 44 también se convirtió en escenario para que el municipio de Plato, Magdalena, mostrara una de sus expresiones culturales más representativas: la leyenda del Hombre Caimán y la continuidad del legado que dejó Edgar Romano.

Hasta Barranquilla llegó la gestora social del municipio, Eydim López, quien destacó que su presencia en la capital del Atlántico hace parte de esa ruta cultural que hoy mantiene viva la tradición que identifica a Plato a nivel nacional e internacional.

“Estamos hoy aquí en el Carnaval de la 44 donde iniciamos esa ruta. Estamos con la embajadora y estamos con el legado del Hombre Caimán, quien está a su cargo continuar con ese gran legado de su abuelo, el señor Edgar Romano, que ha inmortalizado la leyenda del Hombre Caimán que nos caracteriza a nivel nacional y a nivel mundial”, expresó López.

Cortesía Desde el Plato, Magdalena, rinden homenaje al Hombre Caimán en el Carnaval de la 44.

2:10 p.m.: ¡Maduro no cayó en cana en Estados Unidos, sino en Barranquilla en el desfile de la 44!

Una agrupación del municipio de Malambo recreó la captura del jefe de estado venezolano en el popular recorrido por el norte de la ciudad.

Desde los mares del Caribe el USS Gerald Ford, una de las embarcaciones navales más potentes de los Estados, llego hacia las calles de la ciudad de Barranquilla para participar en el desfile de la 44, que se lleva a cabo este sábado por la calle 72.

El barco de artillería vino acompañado de un grupo de más de 85 integrantes que son habitantes del municipio de Malambo y que se dedican desde hace 20 años a la representación de situaciones de la vida cotidiana tanto a nivel nacional como internacional.

Pablo Yepes, creador del grupo, contó a EL HERALDO que la reciente captura de Nicolás Maduro lo inspiró para recrear en el desfile de la 44 la llegada del mandatario de Venezuela hacia la cárcel en Estados Unidos y los disfraces de militares y agentes de la DEA.

“Nosotros para cada Carnaval siempre esperamos las noticias más relevantes de enero para poder recrearlas y armar los disfraces. Acá están los delta forces, la DEA, Donald Trump, y Maduro, y yo dirijo la comparsa”, comentó.

Yepes también mencionó “que el grupo ha hecho otras representaciones de hechos noticiosos como la captura de Aida Merlano”.

Además, el hombre de más de 50 años, que además, se dedica a las finanzas, reveló que el grupo va participar en otros desfiles como la Gran Parada este lunes y otros recorridos.

EL HERALDO Disfraz de Maduro en la Batalla de Flores de la 44.

2:00 p.m.: La tradición se toma la 44

Si hay algo que caracteriza a la Batalla de Flores del Recuerdo es su sabor tradicional, el tambor sonando, las maracas y por supuesto el sonido de las pisadas de las abarcas de las Farotas de Talaigua, una de las danzas que más aplausos ha robado en el público.

Seguidamente la cumbiamba Los Tulipanes de Puerto Colombia, una de las comparsas que siempre está en la lucha por el Joselito Carnaval, llegó con su semillero.

El ritmo madre siguió apareciendo con la cumbiamba infantil Ritmito galapero, quienes danzaban con la responsabilidad de seguir manteniendo la tradición.

Desde Cartagena llegaron las Tortugas Gigantes y tras ellos la Danza de los Coyonguitos de Las Malvinas, siguieron llenando de tradición la 44, sumándose también la danza de El Gusano Gigante de Zapayán.

Jhony Olivares Farotas de Talaigua.

1:30 p.m.: “Carnaval sin Selva no es Carnaval”

Apoyando a su Selva Africana, el galapero José Llanos, uno de los maestros de la fiesta, dijo sentirse agradecido con el homenaje recibido en esta ocasión.

“Hoy nos encontramos en el Carnaval de la 44, el carnaval del Bordillo. Gracias a Edgar Franco por este homenaje a una de las mejores comparsas, iconos del carnaval de Barranquilla”, dijo a EL HERALDO durante el recorrido.

Y finalizó diciendo: “Carnaval sin Selva no es Carnaval”.

Jhony Olivares Batala de Flores de la 44 - Selva Africana.

Comienzo de la Batalla de Flores de la 44

Bajo el sol inclemente del mediodía barranquillero que un Sábado de Carnaval, la fiesta del bordillo ya se vive con la Batalla de Flores del Recuerdo ‘Sonia Osorio’.

A la 1 de la tarde se dio inicio al evento que en el esta oportunidad rendirá homenaje al natalicio de Gabriel García Márquez, evocando el universo de su obra cumbre: ‘Cien años de soledad’. Mariposas amarillas, símbolos del amor y la magia cotidiana, acompañarán el recorrido adornando las carrozas y algunas cumbiambas participantes.

🎉Más de 60 grupos folclóricos de distintas regiones del país saldrán a la carrera 44, uno de los epicentros tradicionales del Carnaval de Barranquilla. Desde aquí, El Heraldo le contará minuto a minuto cómo avanza el desfile y sus curiosidades 💃

#CarnavalDeLa44 pic.twitter.com/7fyy1Z2UHA — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Los encargados de aperturar este emblemático recorrido fue la comparsa Selva Africana del maestro José Llanos, quien recibe homenaje por su destacada trayectoria.

Siendo fieles a la temática que marcará el desfile, los reyes centrales del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón, y los reyes infantiles, Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes; desfilarán en plataformas andantes que representan toda la estética de la obra maestra del nobel de literatura.

En medio del recorrido, la monarquía estará acompañada de más de 150 grupos folclóricos, entre cumbiambas, danzas tradicionales, comparsas y disfraces colectivos e individuales, además de un bloque adicional de 21 elementos de carrozas, tráileres y comitivas. En un total aproximado, más de 30 cumbiambas y danzas tradicionales, así como más de 70 grupos entre comparsas, grupos folclóricos, corporaciones, colectivos y fundaciones; y más de 20 disfraces individuales y colectivos, engalanarán todo el trayecto con su presencia y muestra cultural, recordándoles a los asistentes que el folclor y el patrimonio siguen vivos con el Carnaval de la 44. Cabe mencionar que la apertura estará a cargo del grupo Selva Africana de Galapa.

El desfile contará con la participación especial de la Asociación Nativos de Macondo, agrupación internacional proveniente de Madrid, España; así como delegaciones del Atlántico, Bogotá, Huila, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Arauca y Tolima.

Es de resaltar que debido a la emergencia invernal declarada como calamidad pública, las agrupaciones provenientes del departamento de Córdoba no podrán acompañar esta edición.