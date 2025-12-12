Barranquilla quiere seguir siendo la ciudad de los grandes eventos. La ciudad será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, con remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez incluida, este sábado inaugurará la Luna del Río en el Gran Malecón, obra que traerá 200 mil visitantes por año, y, además posiblemente sea sede de un gran premio de Fórmula 1.

Así lo anunció el mismo alcalde Alejandro Char, en entrevista con EL HERALDO. El mandatario local dio detalles de la gestión que realiza su administración para albergar este evento, de uno de los deportes más seguidos en el mundo.

¿Cómo así que Barranquilla podría ser tenida en cuenta para ser sede de un gran premio de la Fórmula 1?

Esto es algo que no le he dicho a nadie. Esas personas de la Fórmula 1, que habían estado en Barranquilla cuando el entonces alcalde Jaime Pumarejo los trajo en 2022, volvieron hace 15 días, porque los llamamos y quedaron todavía más sorprendidos con la ciudad. Ellos siguen interesados en hacer ese circuito por la vía paralela al río Magdalena, al lado del Gran Malecón y no podían creer todo lo que ha pasado en Barranquilla en los últimos tres años.

Así que estamos compitiendo nuevamente. La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, ya no se necesita el aval de la nación, solo que podamos ponernos de acuerdo con ellos. Hemos visto lo que significa la Fórmula 1 para Miami: es impresionante el flujo de recursos que le entran a la ciudad por un proyecto deportivo de esta magnitud.

¿Y qué tan viable es?

Estamos en esa línea, encontramos un camino. Barranquilla se redescubrió con sus cuerpos de agua, su mar, su gente, sus museos, sus espacios, su deporte... Y ya es muy fácil porque tenemos la experiencia de organizar grandes eventos, de administrar esos retos y no le tenemos miedo a ir por la de oro.

¿Exactamente por dónde sería el circuito de lo que sería el Gran Premio de Barranquilla?

Ellos mismos lo escogieron. Les gustó la loma alrededor del monumento de la Aleta del Tiburón, una parte de ese tramo porque les encanta la fuerza del río, su movimiento les llamó mucho la atención. Quieren distanciarse una ciudad llena de concreto, les atrajo cómo Barranquilla le rinde homenaje al agua, lo que ha sido muy positivo para sus habitantes.

¿Y qué hacemos con el aeropuerto de vereda que tenemos, porque da pena?

Así es. La única queja de la gente de la Fórmula 1 fue esa. Dijeron que ya era hora de que la ciudad tuviera un aeropuerto más cerca de Barranquilla. Tenemos muchas reuniones con la Aerocivil porque estamos muy, muy descontentos. La gente se queja permanentemente de su mal estado, ponen a subir o bajar por escaleras a personas en condición de discapacidad porque no sirve la rampa, ni una cosa ni la otra. Dicen que están haciendo unas inversiones, que confío se vean en el corto plazo.

Hoy el aeropuerto depende del Gobierno nacional, al que le dijimos en su momento que el Distrito estaba dispuesto a administrarlo, como también le enviamos una carta para hacernos cargo de Air-e. Espero que más temprano que tarde tengamos buenas noticias.