El Carnaval no se ha terminado. Al menos no para los habitantes de Barrio Abajo, pues en la noche de este miércoles 18 de febrero vieron a Shakira y a Beéle en sus calles grabando el video de lo que será su próxima canción juntos.

Fuente cercana a la artista le dijo a EL HERALDO que la barranquillera arribó a la ciudad este lunes 16 de febrero en horas de la tarde y en otro vuelo parte de su equipo como el productor Keityn y se estarían hospedando en un hotel al norte de la ciudad.

Luego, en horas de la noche del martes se cerró parcialmente el paso en una zona del Malecón, donde se instalaron cámaras y equipos de grabación.

Más tarde, la presencia de Shakira en la ciudad comenzó a confirmarse a través de las redes sociales del equipo de producción, incluyendo publicaciones de Keityn, productor de la cantante, mostrando fotografías en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón y en un conocido restaurante de Barranquilla.

Y, en la noche de este miércoles, se confirmó que otra de las locaciones seleccionadas para el rodaje se encuentra el Barrio Abajo, específicamente en el área conocida como el Museo a Cielo Abierto, recientemente promovida como destino turístico.

En el sitio hay decenas de murales que representan la cultura y tradiciones del barrio, de Barranquilla y el Carnaval. Una de las artistas encargadas de varios de los murales es la barranquillera Isabella Garman, quien pudo vivir cómo al frente de sus obras ‘Shak’ graba lo que seguramente será su próximo éxito musical.

Garman le dijo a EL HERALDO que es un orgullo que varios de sus murales que apenas fueron recién inaugurados hayan servido de locación para el rodaje de un video de dos de los artistas más grandes que tiene Barranquilla en el presente: “La verdad no lo imaginaría nunca pero ha ocurrido y esto me despierta mucho orgullo y me genera un compromiso para seguir pintando las paredes de mi bella Barranquilla”.

Garman, quien también es popular por diseñar ropa para Carnaval, agregó: “El Carnaval no ha terminado, Shakira y Beéle le agregaron un día más con este rodaje. Llegamos aquí y le gritamos a Shakira hasta llamar su atención y logramos que nos diera un saludo, eso fue emocionante porque ella nos correspondió”.

Sobre el video, se conoció que también participaron integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, y que se extendió desde las 10 de la noche del miércoles hasta las 5 de la mañana del jueves 19 de febrero.

De igual forma, se espera que la producción continúe en otros puntos de la ciudad en la noche de este jueves.