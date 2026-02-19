La visita de Shakira a Barranquilla sigue dando de qué hablar. Luego de que circularan varios videos de la cantante grabando junto a Beéle en distintos puntos de la ciudad, el alcalde Alejandro Char publicó un video desde la zona de rodaje en Barrio Abajo.

En el clip, el mandatario le pregunta a Shakira: “¿Cómo has visto a tu Barranquilla?”. A lo que la artista responde sonriente: “Divina”. También saluda al cantante Beéle y lo felicita por su presentación del sábado 14 de febrero en el Metroconcierto.

Durante la conversación, el alcalde le comentó a Shakira que les había traído la suerte, pues el Junior de Barranquilla acababa de ganar 2-1 frente al América de Cali en el estadio Estadio Romelio Martínez.

Además, Char le contó que el estadio Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se está ampliando para que, a final de año, pueda recibir un show con capacidad para 75 mil personas.

En otro momento del encuentro, Beéle le entregó al alcalde una gorra con el logo de ‘Borondo’, nombre de su álbum más exitoso.

Una fuente cercana a la artista le contó a El Heraldo que Shakira llegó a la ciudad el lunes 16 de febrero en horas de la tarde. En otro vuelo arribó parte de su equipo, incluido el productor Keityn. Al parecer, se estarían hospedando en un hotel al norte de Barranquilla.

La presencia de la cantante comenzó a confirmarse en redes sociales, donde miembros del equipo de producción compartieron fotos en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón y en un reconocido restaurante de la ciudad.

Entre las locaciones escogidas para el rodaje está el tradicional Barrio Abajo, especialmente el sector del Museo Abierto, que recientemente ha sido promovido como destino turístico. También participaron integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, que en el Carnaval rindió homenaje al sombrero vueltiao.

En varios de los videos se observan marimondas y congos, lo que indica que la grabación tendrá un ambiente muy carnavalero y lleno de tradición barranquillera.