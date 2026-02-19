La ciudad ya se prepara para los carnavales que se celebrarán del sábado 6 al martes 9 de febrero de 2027, festividad que promete desfiles, música y folclor que atraen a locales y turistas. Estos días festivos –que anteceden al Miércoles de Ceniza– son una muestra de la diversidad cultural de la región y de una tradición que impulsa la identidad barranquillera.

El arranque oficial de la temporada anual de Carnaval siempre se da con eventos previos que animan la ciudad, pero la atención ya está puesta en la programación del próximo año, que incluye los desfiles principales, encuentros culturales y fiestas en las calles pensadas para todos los gustos y públicos.

Este martes 17 de febrero terminó la edición 2026 del Carnaval de Barranquilla, con el tradicional Martes de Carnaval y el desfile de cierre en la calle 84 y Barrio Abajo, donde la realeza del Carnaval vivió momentos emotivos al despedir a Joselito Carnaval, figura mítica que simboliza el espíritu fiestero y que cada año se “entierra” para anunciar su retorno en la siguiente versión.

Por otro lado, la soberana de esta última celebración, Michelle Char Fernández, protagonizó la jornada con una emotiva participación en su caseta principal, donde lloró simbólicamente la despedida de la fiesta, un gesto que mezcla nostalgia y orgullo por haber liderado la celebración.

Junto a la reina, el Rey Momo Adolfo Maury Cabrera y otras figuras de la monarquía carnavalera encabezaron los desfiles finales, combinando alegría, tradición y una despedida ritual que reafirma la continuidad del carnaval como patrimonio cultural vivo de la ciudad.

La celebración de 2026 estuvo marcada por la participación de más de 150 agrupaciones folclóricas en su último día y por la asistencia masiva de barranquilleros y visitantes que vivieron las cuatro jornadas de fiesta con música, danza y expresiones populares en escenarios como la Vía 40 y la Calle 84.

Con recuerdos aún vivos del reciente Carnaval y la mirada puesta en la programación oficial de febrero próximo, Barranquilla redobla su expectativa para recibir un evento que sigue consolidándose como uno de los principales atractivos culturales de Colombia.