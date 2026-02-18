En redes sociales cada vez es más frecuente encontrar jóvenes que se identifican como ‘therian’; en pocas palabras, se volvió una tendencia en redes sociales.

En los diferentes portales especializados explican que es un término que describe a personas que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con un animal. Pero ¿se trata de un trastorno, una etapa de exploración, una enfermedad o una nueva forma de identidad?

Un estudio publicado en la revista científica Neuroscience & Biobehavioral Reviews plantea que este fenómeno debe entenderse como un espectro y no como una condición uniforme.

La investigación propone distinguir entre dos situaciones:

Teriantropía no clínica: Es la que vive la mayoría de jóvenes en comunidades ‘Therian’. Existe una conexión simbólica o espiritual con un animal, pero se mantiene intacto el sentido de la realidad. No hay creencia de transformación física.

Teriantropía clínica: Se trata de un delirio en el que la persona cree firmemente que se ha transformado físicamente en un animal. En estos casos puede existir malestar significativo o afectación funcional.

El estudio advierte sobre la “sobre-patologización” y señala que solo debería hablarse de trastorno cuando existe sufrimiento clínico o deterioro en la vida cotidiana.

El psicólogo Guillermo Antonio Hidalgo Uribe explicó que la identidad ‘Therian’ no debe catalogarse automáticamente como enfermedad.

Según el especialista, no existe actualmente una construcción científica o social que la reconozca como trastorno. Además, no hay evidencia que la relacione con anomalías neurológicas.

Desde esta perspectiva, podría entenderse como una forma de construcción identitaria, similar a subculturas juveniles como emos o góticos en generaciones anteriores.

Asimismo, según la socióloga Fabiola Camacho, el movimiento ‘therian’ no nació en redes sociales actuales. Sus raíces se remontan a mediados de los años 90 y se entiende como una neoidentidad.

En el contexto postpandemia, muchos jóvenes buscan pertenencia en medio de crisis ecológicas e identitarias, cuestionando incluso qué significa ser humano en el mundo actual.

¿Qué recomiendan los especialista ante los llamados ‘therian?

Los especialistas recomiendan acudir a apoyo psicológico cuando la persona deja de percibirse como humana, existen conductas autolesivas, se vulneran derechos de terceros y la identidad genera un conflicto grave con la realidad cotidiana.

Además, para los padres por ejemplo y las personas alrededor, coinciden en que la clave es mantener la calma y evitar juicios extremos.

Recomiendan que se informen en fuentes confiables, validar emociones sin reforzar creencias delirantes y fomentar espacios de diálogo y crianza afectiva.