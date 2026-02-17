Billy Steinberg, reconocido autor de algunas de las baladas más icónicas del pop internacional falleció en Los Ángeles a los 75 años, pocos días antes de cumplir 76, de cáncer.

Steinberg era especialista en letras emotivas, por eso se convirtió en uno de los arquitectos del sonido pop de los años 80 y 90.

Entre sus composiciones más recordadas destacan: Eternal Flame, interpretada por The Bangles; So Emotional, cantada por Whitney Houston; Alone, éxito de Heart; True Colors, inmortalizada por Cyndi Lauper; I Touch Myself, de Divinyls y I’ll Stand by You, interpretada por The Pretenders.

Varias de estas canciones alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100, consolidando su reputación como uno de los letristas más influyentes de su generación.

Gran parte de su obra fue escrita junto a Tom Kelly, su colaborador habitual durante los años dorados del pop ochentero. Tras el retiro de Kelly, Steinberg continuó componiendo con otros socios, entre ellos Rick Nowels.

Asismimo, Steinberg inició su camino artístico con la banda Billy Thermal tras estudiar en Bard College, en Nueva York. Su salto a la industria se dio cuando Linda Ronstadt grabó “How Do I Make You” en 1980, abriéndole las puertas a una carrera meteórica como compositor.