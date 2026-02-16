La expectativa por la llegada de Grand Theft Auto VI (GTA 6) continúa en aumento tras nuevas filtraciones que han revelado que el esperado título de Rockstar Games tendrá el mapa más grande en la historia de la franquicia, con múltiples regiones conectadas para explorar más allá de lo urbano tradicional.

El diseño incluiría playas, zonas pantanosas, pequeñas poblaciones rurales e incluso autopistas extensas, lo que representaría una evolución importante en el concepto de mundo abierto que caracteriza a Grand Theft Auto.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el regreso a Vice City, ahora ubicada en el ficticio estado de Leonida, una versión contemporánea inspirada en el sur de Florida.

Las filtraciones sugieren que esta ciudad costera será solo una pieza de un mapa más vasto que integrará diversas áreas geográficas, ofreciendo una experiencia más dinámica y variada para los jugadores.

La historia de GTA 6 se centrará en dos personajes principales, Lucia Caminos y Jason Duval, una dupla con tintes de “Bonnie y Clyde”.

Según los reportes de medios especializados, la trama se desarrolla a partir de un golpe fallido que arrastra a ambos protagonistas a una red de conspiración criminal que los obliga a confiar el uno en el otro para sobrevivir en el lado más oscuro del estado soleado de Leonida.

Además de las mejoras en el mundo abierto, las filtraciones también han apuntado a posibles cambios en el apartado musical del juego, con menciones sin confirmar de artistas que podrían formar parte de la banda sonora.

Aunque Rockstar Games no ha hecho anuncios oficiales sobre estos detalles, el rumor ha generado entusiasmo entre la comunidad de jugadores.

Grand Theft Auto VI llegará exclusivamente a PlayStation 5 y Xbox Series X/S durante su lanzamiento inicial, con fecha estimada para el 19 de noviembre de 2026 tras varios retrasos desde su anuncio original.

La desarrolladora busca pulir la experiencia para asegurar que el juego cumpla con las altas expectativas construidas durante años de anticipación.

Este avance de información sobre GTA 6 mantiene a millones de fans expectantes, reforzando la idea de que la nueva entrega podría marcar un antes y un después en la historia de los videojuegos de mundo abierto.