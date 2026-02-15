La película “La celda de los milagros”, un conmovedor drama mexicano basado en el exitoso filme coreano Miracle in Cell No. 7, llegó a la plataforma Netflix el pasado 13 de febrero y se ha posicionado rápidamente entre las producciones más vistas de la plataforma en Latinoamérica.

La trama gira en torno a Héctor, interpretado por Omar Chaparro, un hombre con discapacidad neurológica que es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió: la muerte de la hija de un alto mando.

Separado de su familia, Héctor enfrenta la dureza de la prisión mientras lucha por demostrar su inocencia y mantener vivo el amor por su pequeña hija.

Uno de los elementos más entrañables de la película es la relación entre Héctor y Alma, la hija que interpreta la debutante Mariana Calderón.

Su vínculo inquebrantable y la inocencia de la niña generan momentos emotivos que han conmovido a muchos espectadores.

Además, figuras como Jorge A. Jimenez, en el papel del Capitán Avilés, y Sofía Álvarez, como la abuela Yadira, aportan matices intensos al conflicto familiar y emocional de la historia.

Dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos y escrita por Patricio Saiz, la película combina drama, sensibilidad y una exploración profunda del amor paternal y la injusticia.

La cinta no solo presenta actuaciones destacadas, sino que también retoma una narrativa que ha tocado al público internacional en sus diferentes adaptaciones.

Con su emotiva mezcla de sentimientos, “La celda de los milagros” se consolida como una de las historias más impactantes en el catálogo de Netflix este año, invitando a los espectadores a reflexionar sobre los lazos familiares, la injusticia y la esperanza en medio de la adversidad.