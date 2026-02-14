Shakira puso en venta su isla privada en el Caribe por 25 millones de euros. Se trata de Bonds Cay, un enclave paradisíaco ubicado en Bahamas que adquirió en 2006 junto a un grupo de inversionistas.

La propiedad, considerada una de las más exclusivas del archipiélago, vuelve ahora al mercado inmobiliario internacional.

Con más de 260 hectáreas de extensión y aproximadamente 21 kilómetros de costa, la isla destaca por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno prácticamente virgen.

Situada a unos 200 kilómetros de Miami, Bonds Cay solo es accesible por vía aérea o marítima, lo que garantiza un alto nivel de privacidad, uno de los principales atractivos para compradores de alto poder adquisitivo.

Antes de pertenecer a la artista barranquillera, la isla también estuvo vinculada al músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd.

Tanto él como Shakira habrían contemplado proyectos de desarrollo sostenible y espacios creativos en el lugar, aunque finalmente la isla se ha mantenido mayoritariamente sin urbanizar.

La comercialización de la propiedad está a cargo de Corcoran CA Christie Bahamas, firma especializada en bienes raíces de lujo.

Según la inmobiliaria, el terreno ofrece un enorme potencial para la construcción de complejos turísticos exclusivos, residencias privadas o proyectos eco-sostenibles, en línea con la creciente demanda global de destinos ultraprivados.

La venta de Bonds Cay se produce en un contexto de fuerte interés por islas privadas en el Caribe, consideradas activos estratégicos tanto para inversión como para uso residencial de alto nivel.

Con su combinación de ubicación privilegiada, dimensiones excepcionales e historia ligada a figuras internacionales de la música, la antigua isla de Shakira se posiciona como una de las oportunidades más destacadas del mercado inmobiliario de lujo en 2026.