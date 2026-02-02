No parece que Shakira llegue hoy a 49 años de edad, su figura menuda, su rostro angelical y sus ganas de comerse el mundo demuestran lo contrario, pero el calendario indica que la barranquillera que nació el 2 de febrero de 1977, está a solo un año de alcanzar la línea de los 50.

Lea aquí: Morat: en nuestros conciertos “todo el mundo es bienvenido”, pese a la tensión migratoria

Sus caderas jamás han mentido y ella siempre se ha mostrado ha gusto con los años que le caen encima porque los sabe transformar en impulso para seguir conquistando grandes objetivos.

Su vigencia es irrefutable. El pasado jueves rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel, reportó este jueves el medio especializado Billboard.

La intérprete de Barranquilla vendió 3,3 millones de boletos en 86 espectáculos, según datos que obtuvo Billboard Boxscore, con lo que superó las 2,9 millones de entradas por 409,5 millones de dólares que había conseguido el ‘Luis Miguel Tour 23-24’.

Con energía renovada

En la última década, la barranquillera se ha reinventado con éxito en la escena urbana. Colaboraciones como TQG junto a Karol G, Te Felicito con Rauw Alejandro y la viral Bzrp Music Sessions #53 demuestran que su relevancia sigue intacta en las plataformas digitales. Además, su presentación en el Super Bowl 2020 al lado de Jennifer López quedó grabada como un momento cumbre de su carrera, reafirmando su estatus de símbolo cultural global.

Más allá de los escenarios, Shakira Isabel Mebarak Ripoll ha destacado por su profunda vocación social. A través de su Fundación Pies Descalzos, ha liderado múltiples proyectos educativos para mejorar la vida de niños en Colombia. Su labor se extiende también como embajadora de UNICEF, donde promueve activamente la protección de los derechos de la infancia a nivel internacional.

Su consolidación

La locutora Joyce Lozano, voz insignia de la emisora Radio Tiempo recordó que el 6 de octubre de 199, Shakira lanzó al mercado el álbum Pies Descalzos, con el que marcó un punto de quiebre en su carrera, “Esta producción le permitió conectar con el público latinoamericano y abrirse camino en mercados internacionales. Más adelante, con su salto al mercado anglo, Shakira logró posicionarse como una artista global sin perder su esencia latina”.

Además de cantar, ha participado activamente en la composición y producción de su música, una faceta que le ha permitido mantener control creativo sobre su carrera y reinventarse en distintas etapas.

A lo largo de los años, Shakira también ha sido reconocida por su compromiso social a través de la Fundación Pies Descalzos, con la que ha impulsado proyectos educativos en Colombia. Esta labor filantrópica complementa su imagen pública y suele ser destacada durante la celebración de su cumpleaños.

Le puede interesar: ¿Por qué el 2 de febrero se rinde homenaje a Shakira y a la cumbia en Colombia?

Con 49 años de edad, la trayectoria de la artista es un testimonio de adaptación y creatividad sin límites. Su influencia no solo se mide en ventas de discos, sino en su capacidad para ser la voz de millones de personas a través de las décadas. Shakira continúa siendo, hoy más que nunca, un referente ineludible de la cultura latina y la industria musical internacional.