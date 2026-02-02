El 2 de febrero es una fecha muy importante para Colombia pues se celebra el nacimiento de Shakira Mebarak, una de las estrellas con más proyección internacional, sino también el Día Nacional de la Cumbia.

Asimismo, la fecha coincide con la celebración de la Virgen de la Candelaria. En este 2026 Shakira está cumpliendo 49 años.

Shakira cumple 49 años este 2 de febrero de 2026

Sus fans recuerdan que desde sus primeros años, Shakira estuvo rodeada de música, fe y disciplina, elementos que influyeron en su formación artística y personal.

Además, la cultura caribeña ha sido uno de los pilares fundamentales en la trayectoria de Shakira. Ritmos como la cumbia, el vallenato y otros sonidos tradicionales han estado presentes en su música, adaptados a formatos modernos que han conquistado al público internacional.

La cantante ha reconocido en varias ocasiones que su estilo de baile, su energía y su conexión con el público nacen de esa herencia cultural que aprendió desde pequeña en Barranquilla.

A lo largo de los años, Shakira pasó de ser una promesa nacional a convertirse en una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

La cumbia, símbolo de identidad y expresión

El cumpleaños de Shakira coincide con una fecha dedicada a uno de los géneros más representativos del país como es la madre, la cumbia. Este ritmo, nacido en la Costa Caribe, representa la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas, y se ha convertido en un símbolo de unidad y pertenencia.

Orlando Amador Este domingo culmina el Fin de Semana de Tradición con la participación de 132 grupos que con su historia hicieron de la fiesta un patrimonio de la humanidad.

El Día Nacional de la Cumbia es una fecha reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. A través de sus ritmos, instrumentos y danzas, se narran historias de comunidades, tradiciones y formas de vida que han pasado de generación en generación.

Las autoridades culturales resaltan que este género ha permitido visibilizar el trabajo de músicos, bailarines, artesanos y creadores, fortaleciendo los procesos culturales en distintos territorios de Colombia.