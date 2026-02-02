Los Grammy 2026 dejaron actuaciones memorables, premios históricos y momentos virales. Entre ellos, uno de los episodios más comentados fue protagonizado por Cher, quien, al presentar el premio a Grabación del Año, cometió un lapsus al mencionar el nombre de Luther Vandross antes de anunciar correctamente a los ganadores.

Durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Cher fue la encargada de presentar la categoría Grabación del Año. En medio del anuncio, la artista mencionó erróneamente el nombre del legendario cantante antes de rectificar y anunciar a Kendrick Lamar y SZA como ganadores del galardón.

El momento fue recibido con risas y sorpresa en el recinto, mientras que en redes sociales se multiplicaron clips, memes y comentarios sobre la confusión. El episodio se volvió uno de los momentos más comentados de la gala, junto con las actuaciones y discursos de la noche.

Más allá del lapsus, la situación tuvo una explicación bastante lógica: el título de la canción “Luther” es un homenaje directo a Luther Vandross y utiliza un sample de la versión de 1982 de “If This World Were Mine”, interpretada por Vandross y Cheryl Lynn.

Cher standing with the winners like she was part of the winning team is sending me 😭 #grammys pic.twitter.com/n0j6M8tmAq — magdacious (@magdaciousss) February 2, 2026

¿Qué es “Luther” y por qué fue clave en los Grammy 2026?

La canción “Luther”, interpretada por Kendrick Lamar y SZA, forma parte del álbum GNX (2024) y fue lanzada como uno de sus sencillos principales.

El tema mezcla elementos de hip-hop y R&B contemporáneo con referencias al soul clásico, lo que lo convirtió en una de las canciones más influyentes del ciclo musical previo a los Grammy. Además, su sample de “If This World Were Mine” conecta generaciones de la música afroestadounidense.

En los Grammy 2026, “Luther” se impuso en la categoría Grabación del Año frente a canciones de artistas como Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y otros competidores destacados.

¿Quién fue Luther Vandross?

Luther Vandross fue uno de los artistas más influyentes del R&B y el soul. Nacido en Nueva York en 1951, desarrolló una carrera que marcó la música popular durante varias décadas y falleció en 2005.

Su voz y estilo definieron el romanticismo del R&B con canciones como “Never Too Much”, “Here and Now” y “Dance with My Father”. A lo largo de su trayectoria, obtuvo múltiples premios Grammy y dejó un legado que sigue presente en la música contemporánea.