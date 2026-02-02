El cantante e influencer estadounidense Alexander Warren Hughes se convirtió en uno de los artistas revelación que protagonizarán la próxima edición de los Premios Grammy.

El compositor y youtuber, de 25 años, se posicionó como una de las voces más novedosas dentro del panorama musical internacional, debido al éxito de su canción Ordinary. Gracias a este trabajo musical, el cantante norteamericano está en la lista de nominados con posibilidades de llevarse el Premio Artista Nuevo.

Alex Warren nació en Carlsbad (California), en una familia de cuatro hermanos -dos hermanas, un hermano y él-, sin embargo, las enfermedades han sido el eje central de su historia, la cual cambió radicalmente hace apenas unos años.

Con tan solo nueve años, Warren perdió a su padre debido a un cáncer de riñón, quedándose al cuidado de su madre, quien era alcohólica. El joven se refugió en la música, la cual fue impulsada por su padre.

“Desde niño, cuando mi padre me compró mi primera guitarra, quise ser cantante”, confesó el artista en una entrevista a Variety. Además indicó que solo cuando su progenitor falleció fue que comenzó a compóner.

“La música se convirtió en una vía de escape para procesar mi trauma”, dijo al medio antes citado.