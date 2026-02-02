En medio de las lluvias persistentes que se han presentado en Barranquilla en los últimos días, ciudadanos reportaron una emergencia relacionada con el colapso de una estructura en el norte de la ciudad.

La información fue enviada a través de la línea Wasapea de EL HERALDO, donde usuarios compartieron imágenes del incidente ocurrido en la carrera 51 #80-281, en el edificio Vizcayne, frente a la empresa SOS Seguridad Privada.

Según lo observado en el material compartido por los ciudadanos, una marquesina instalada en la entrada del edificio cedió y cayó sobre un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.

Cortesía

La estructura afectada, según se puede apreciar en las fotografías, no corresponde al techo principal del inmueble, sino a una cubierta externa tipo acceso, cuya función es proteger del sol y la lluvia a peatones y vehículos que ingresan o salen del edificio.

Este tipo de cubierta, también conocida como techo voladizo o canopy, se encuentra generalmente anclada a la fachada y puede verse afectada por factores como el deterioro estructural, la acumulación de agua o las condiciones climáticas adversas.

Cortesía

Aunque no se ha establecido oficialmente la causa del colapso, el hecho se presentó en un contexto de lluvias continuas en la ciudad, que han generado alertas por condiciones climáticas adversas en el Atlántico.

El Ideam mantiene advertencias por tiempo lluvioso y vientos, situación que podría extenderse durante los próximos días en el Caribe colombiano.

Hasta el momento, no se han entregado informes oficiales sobre personas heridas ni sobre otras emergencias asociadas al hecho reportado en el norte de Barranquilla.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las lluvias en la ciudad.