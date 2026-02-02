El frente frío que azota a gran parte del país desde hace varios días ha generado fuertes lluvias en el departamento de Córdoba, lo que a su vez ha producido inundaciones y emergencias con decenas de damnificados.

Leer también: La Alcaldía de Montería lanza donatón para ayudar a los damnificados por el frente frío

Es por eso que Erasmo Zuleta, el gobernador del departamento, ha estado advirtiendo sobre las emergencias en sus redes sociales, al tiempo que le solicitó ayuda al Gobierno Nacional para poder atender la situación.

“La emergencia por las fuertes lluvias supera nuestras capacidades técnicas y operativas. Por eso, desde horas de la tarde solicitamos de manera urgente al Ejército Nacional el apoyo aéreo para evacuar a las familias que permanecen atrapadas en zonas de alto riesgo en distintos puntos del departamento. Reiteramos esta solicitud con carácter prioritario: necesitamos ese apoyo para proteger vidas y acelerar la atención en los sectores más afectados. A esta hora nos trasladamos al municipio de Canalete con personal del Ejército Nacional y la Defensa Civil para atender la situación en territorio. Además, informamos que URRÁ ha declarado alerta roja operativa en el embalse, luego de superar la cota 130.50 msnm, lo que incrementa el riesgo en las zonas ribereñas. Llamamos a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las recomendaciones de las autoridades”, se lee en un trino del gobernador este domingo 1 de febrero.

Más tarde, ya en Canalete, Zuleta informó sobre la atención que prestó a los damnificados, en un trabajo junto a la Alcaldía y a la UNGRD.

A esta hora estamos en Canalete donde están albergardas las personas damnificas por las lluvias de las últimas horas. Estamos con la alcaldesa y comunidad que de manera voluntaria está ayudando en operaciones de rescate.🚨@UNGRD pic.twitter.com/EsSz8Q4ppZ — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) February 2, 2026

Por otro lado, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, alertó a las comunidades que viven cerca del río Sinú para que eviten hacer actividades cerca de este, debido a las posibles crecientes y desbordamiento.

Importante: En Córdoba instalan PMU y mantiene monitoreo permanente con la CVS ante el atípico evento climático

“Desde Urrá nos informan que, por las fuertes lluvias, los aportes al embalse están muy altos (1.800 m³/s). Se están operando compuertas para que el caudal del río no supere los 700 m³/s, pero si las lluvias continúan, este nivel podría aumentar. A quienes viven o realizan actividades a orilla del río Sinú: por favor estén atentos, eviten acercarse al cauce y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo”, se lee en una publicación del mandatario local.