Ante las lluvias persistentes que se registran en distintas zonas del departamento, producto de un evento climático atípico, la Gobernación de Córdoba, instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental.

Lea también: ¡Saque el paraguas!: las lluvias se extenderán hasta el miércoles en el Caribe colombiano

Desde este escenario las autoridades, en cabeza del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, coordinan el monitoreo y la atención frente a las afectaciones generadas por las actuales condiciones climáticas.

Además mantiene comunicación permanente con las alcaldías, consejos municipales de gestión del riesgo y organismos de socorro, priorizando los puntos críticos identificados y articulando acciones de prevención y atención.

La gobernación de Córdoba, en articulación permanente con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), continúa el seguimiento técnico y operativo a las condiciones climáticas que afectan este domingo al departamento con inundaciones, bloqueos de vías por la caída de árboles y suspensión del servicio de energía en muchos municipios, entre ellos Montería, Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, incluyendo la población de El Brillante (parte alta de Córdoba), así como en la zona de la Mojana sucreña.

Gobernación de Córdoba y Afinia

Lea también: Hallan cuerpo sin vida de un hombre en sector de ‘Playa Pescadores’, en Puerto Colombia

Según los análisis técnicos entregados por la CVS, el frente frío de alta intensidad ha propiciado un aumento significativo de las precipitaciones en Colombia y otras regiones vecinas, lo que viene impactando directamente a Córdoba.

Desde el PMU las autoridades recomiendan: evitar bañarse en playas, ríos, caños y quebradas, especialmente mientras se mantengan las lluvias; no transitar por zonas de riesgo como riberas, zonas inundadas o vías con acumulación de agua; suspender actividades marítimas y de pesca en embarcaciones pequeñas o de menor calado; tener precaución por vientos fuertes, asegura techos, objetos sueltos y no estar cerca de árboles o estructuras inestables; tener un plan familiar de emergencia y atender únicamente la información oficial emitida por la Gobernación de Córdoba, alcaldías municipales, CVS e Ideam.

De otra parte, hay alerta naranja en Puerto Libertador por el afluente La Estrella y el puente San Pedro; al igual que en Montelíbano en La Pesquera; en Montería a la altura de la glorieta vía a Arboletes por las lluvias intensas y la acumulación importante de agua mayor a tres días con 76.9MM.

Lea también: Turista no acató las recomendaciones por frente frío y murió por inmersión en una playa de Coveñas

También hay alerta en el barrio Miramar de Moñitos; en Cotocá Arriba que es Lorica por lluvias intensas y acumulación importante de agua mayor a tres días con 58.5mm; en la zona urbana de San José de Uré, San Bernardo del Viento y en el Saltillo del Loro que es en Tierralta.

Al cierre del Puesto de Mando Unificado extraordinario el gobernador Erasmo Zuleta Bechara le dijo a los damnificados que “no están solos, aquí estamos desde el Gobierno Departamental articulando con todas las instituciones del orden departamental y nacional para aliviar estas afectaciones que miles de familias han tenido”.

Al tiempo anuncio que este lunes 2 de febrero saldrán ayudas humanitarias a las subregiones del departamento que mayores afectaciones han tenido e hizo un llamado al Gobierno nacional para que contribuya con la atención de estas emergencias que superan la capacidad del ente gubernamental de orden departamental.

Lea también: Juan Sebastián Mendoza, nuevo alcalde de Ponedera: obtuvo el 71 % de los votos

Además este lunes sesionará el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo con el fin de seguir articulando acciones y tomar decisiones conjuntas para continuar atendiendo y dando respuesta a las familias afectadas.

Agregó que de la mano de la fuerza pública y organismos de socorro iniciaron labores de búsqueda activa para poder evacuar a familias afectadas que aún no han podido salir y que sus vidas están en riesgo, con el apoyo del Ejército Nacional y la Armada Nacional.

El Teniente Coronel Jair González Martínez, comandante del Batallón de Infantería Junín número 33 de la Décima Primera Brigada del Ejército, informó en el PMU que el área está siendo reconocida con sobrevuelo de drones.