Nuevamente las playas de Puerto Colombia mecen entre sus olas una terrible tragedia.

En horas de la mañana de este domingo 1 de febrero las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido durante la madrugada.

Fue así como socorristas, salvavidas y oficiales adscritos a la Policía de Rescate encontraron el cadáver de Jordy de Jesús Castillo Suárez, de 28 años y oriundo del municipio de Soledad.

Según la versión suministrada de operarios turísticos a las autoridades, un grupo de jóvenes habían ingresado a eso de las 6:00 a. m. a las playas del sector de Miramar, momentos en que la bandera roja ondeaba en lo alto como símbolo de advertencia.

Los jóvenes, estaban en presunto estado de embriaguez y se dispusieron a bañarse entre las turbulentas aguas. Desafortunadamente, Jordy de Jesús quedó atrapado en el violento oleaje, mismo que le impidió salir a la orilla.

Alarmados, los compañeros del joven dieron aviso a las autoridades sobre la emergencia, por lo que el grupo de salvavidas inició la operación de rescate a las 7:00 a. m. Trágicamente, oficiales de la Policía de Rescate hallaron minutos después el cadáver de Castillo Suárez tendido sobre la arena.

Hasta el sitio del hallazgo se trasladaron familiares del occiso, quienes lamentaron la pérdida del joven.

Un caso similar

El pasado 9 de diciembre del 2025 ocurrió una tragedia similar.

Se trata del caso de Esteban Andrés Morrillo Arrieta, quien había sido hallado sin vida en sector de la entrada de las playas de Salgar.

Morrillo Arrieta estaba desaparecido desde la madrugada del lunes 8 de diciembre, cuándo había llegado al balneario en compañía de varios amigos desde la ciudad de Barranquilla.

Sin embargo, un grupo de uniformados se acercó hasta los jóvenes indicándoles que no podían ingresar a la playa por los peligros y riesgos de las zonas prohibidas, pero estos hicieron caso omiso.

En su momento, Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, narró a EL HERALDO las causas de la tragedia.

“Durante todo el día hicimos el proceso de búsqueda en los 18 kilómetros de playa que tenemos en la jurisdicción. (…) El resultado fue negativo hasta hoy, cuando a las 6 de la mañana apareció el cuerpo en el mismo punto donde había sido reportado desaparecido. Salvavidas confirmó el hallazgo y luego notificamos a los familiares y al CTI para el levantamiento”, expresó Vargas

Y añadió: “Lo que hace la Policía es una advertencia, y me imagino que procedieron a un comparendo porque está prohibido ingresar a zonas catalogadas como peligrosas. (…) Al parecer, todos los jóvenes venían desde Barranquilla y posiblemente en estado de embriaguez, pero eso lo determinarán las autoridades cuando se realicen los procedimientos forenses y recopilen la información”, manifestó el funcionario.