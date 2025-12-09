La búsqueda terminó. Tras más de 24 horas de intensa búsqueda, las autoridades de Puerto Colombia confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Esteban Andrés Morrillo Arrieta en horas de la mañana de este martes 9 de diciembre.

De acuerdo con el reporte obtenido por este medio, el cadáver fue encontrado a eso de las 6:00 a. m. en sector de la entrada de las playas de Salgar.

EL HERALDO conversó con Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, quien explicó los detalles de la operación que terminó con este triste desenlace.

“Durante todo el día de ayer hicimos el proceso de búsqueda en los 18 kilómetros de playa que tenemos en la jurisdicción. (…) El resultado fue negativo hasta hoy, cuando a las 6 de la mañana apareció el cuerpo en el mismo punto donde había sido reportado desaparecido. Salvavidas confirmó el hallazgo y luego notificamos a los familiares y al CTI para el levantamiento”, expresó Vargas

Morrillo Arrieta estaba desaparecido desde la madrugada del lunes 8 de diciembre, cuándo había llegado al balneario en compañía de varios amigos desde la ciudad de Barranquilla.

Sin embargo, un grupo de uniformados se acercó hasta los jóvenes indicándoles que no podían ingresar a la playa por los peligros y riesgos de las zonas prohibidas, pero estos hicieron caso omiso.

“Lo que hace la Policía es una advertencia, y me imagino que procedieron a un comparendo porque está prohibido ingresar a zonas catalogadas como peligrosas. (…) Al parecer, todos los jóvenes venían desde Barranquilla y posiblemente en estado de embriaguez, pero eso lo determinarán las autoridades cuando se realicen los procedimientos forenses y recopilen la información”, manifestó el funcionario.

Finalmente, el Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo entregó múltiples recomendaciones a las personas que visitan estas playas durante las fechas decembrinas.

“Aquí en Puerto Colombia estamos completamente focalizados en la prevención. (…)En las playas contamos con megáfonos, pitos, señalización y banderas que indican el nivel de peligro, la gente debe acatar estas alertas. (…) De cara al 24, 31, el 1.º de enero y toda la temporada de vacaciones, vamos a intensificar aún más los controles. El alcalde ya convocó una reunión con todas las autoridades para consolidar este proceso”, sentenció.