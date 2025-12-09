El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó recientemente que dos menores de edad, una bebé de un año y un niño de de 10 años, resultaron intoxicados en Barranquilla por ingerir fósforo blanco.

De acuerdo a información preliminar, ambos menores se encuentran hospitalizados y son los únicos casos que se han presentado en todo el país, según el informe publicado con corte de las 2:00 de la tarde de este lunes 8 de diciembre.

Cabe recordar que el fósforo blanco puede causar quemaduras e irritación, así como daños al hígado, los riñones, el corazón, los pulmones y los huesos, incluso puede llegar a causar la muerte.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las partículas de esta sustancia pueden provocar quemaduras y perforaciones en la córnea, así como problemas en las vías respiratorias debido a la presencia de ácidos fosfóricos y fosfano.

¿Qués es el fósforo blanco?

Según la OMS, “el fósforo blanco es una sustancia química sólida de aspecto ceroso, normalmente amarillenta o incolora. Hay quien describe su olor como similar al del ajo”.

El fósforo blanco puede causar quemaduras profundas y graves, penetrando incluso a través de los huesos. Después de la exposición, la prioridad es frenar el avance de la quemadura, alerta el organismo.