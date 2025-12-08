Como parte del plan de mejoramiento del servicio de energía, la empresa Air-e anunció que este martes 9 de diciembre se ejecutarán diferentes labores técnicas en los municipios de Juan de Acosta, Malambo y en el corregimiento de Salgar, lo que implicará suspensiones temporales del suministro en varios sectores.

En Juan de Acosta, las cuadrillas realizarán el cambio de un poste y labores de poda preventiva entre las 8:48 a. m. y las 5:00 p. m. Durante este horario, los barrios La Esperanza, San Martín, Las Flores y Calle Nueva permanecerán sin energía mientras se adelanta la intervención.

De igual manera, en el corregimiento de Salgar se ejecutará el cambio de un poste en la calle 8 con carrera 13. Esta labor se llevará a cabo entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m., periodo durante el cual se presentará la suspensión del servicio en la zona intervenida.

Por su parte, en el corregimiento de Caracolí, zona rural de Malambo, se realizará la instalación de postes de media y baja tensión en la calle 12 con carrera 13. Estas actividades están programadas entre las 8:30 a. m. y las 4:20 p. m.

La empresa Air-e Intervenida recordó a los usuarios que, ante dudas o requerimientos relacionados con el servicio, pueden comunicarse a través de los canales no presenciales: la línea 115, la app Air-e o el portal web oficial.