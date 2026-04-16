Para este viernes 17 de abril están programados trabajos de mantenimiento preventivo en el municipio de Polonuevo y distintos sectores de Barranquilla, lo que implicará interrupciones en el servicio de energía durante varias horas.

De acuerdo con la información entregada, las labores en Polonuevo se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, tiempo durante el cual se suspenderá el suministro eléctrico tanto en la zona urbana como rural del municipio.

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La medida también afectará sectores como Pital de Carlín, fincas en la vía Polonuevo – Santo Tomás, la vereda Los Manguitos, la entrada hacia Santo Tomás y la carretera Polonuevo – Baranoa.

En Barranquilla, los trabajos estarán enfocados en el mantenimiento de equipos en la subestación La Unión, específicamente en los circuitos Boyacá Sur y Carrizal.

Entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía, se suspenderá el servicio en sectores de los barrios Las Nieves, La Unión y Rebolo.

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Posteriormente, entre la 1:15 de la tarde y las 3:15 de la tarde, el corte de energía se extenderá a barrios como Carrizal, El Santuario, Limón, Alboraya, Tayrona, El Campito, La Magdalena, Las Palmas, Universal y Buenos Aires.

Adicionalmente, se realizarán trabajos menores en el barrio La Concepción, en las calles 74 y 75 con carrera 66, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

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En el corregimiento de Cascajal, zona rural de Sabanalarga, se instalarán nuevos postes entre las calles 14 a la 16 y carreras 15 a la 20, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos, ante las interrupciones programadas del servicio.

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