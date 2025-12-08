El atroz crimen que fue cometido la noche del domingo 7 de diciembre en la vereda Bellavista del municipio de Coveñas, Sucre, tuvo como detonante la pérdida de un partido de billar en el único sitio de esta índole que existe en este poblado.

Así se lo dieron a conocer a EL HERALDO algunos moradores de Bellavista que también presenciaron el brutal ataque a machete con el que Jhony Feria Julio decapitó a Carlos Andrés Pantoja Agámez después de haberlo asesinado con un arma blanca dentro del billar.

Eran las 10:00 de la noche del domingo 7 de diciembre cuando el horror se apoderó de los pobladores de Bellavista que minutos antes tuvieron conocimiento de que dentro del billar, en el sector Tres Esquinas, hubo una pelea porque un hombre había perdido un partido de billar.

En cuestión de minutos se enteraron que la discusión pasó a las agresiones con un arma blanca hasta quitarle la vida.

Y cuando creyeron que todo había terminado llegó lo peor: el cadáver fue decapitado en plena vía pública con cinco machetazos.

El Comando de la Policía Nacional en Sucre reportó este mediodía del lunes festivo 8 de diciembre la aprehensión en flagrancia del señalado asesino identificándolo como Jhony Feria Julio, de 25 años, quien ya está a órdenes de la Fiscalía General de la Nación para afrontar un proceso penal por el delito de homicidio.