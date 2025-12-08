Pese a la prohibición expresa de la gobernación de Sucre sobre manipulación y almacenamiento de pólvora, entre otras medidas, y a las campañas de prevención que adelantan las unidades de la Policía Nacional, los casos de quemados con este producto siguen a la orden del día.

La celebración de la primera fiesta de diciembre, que es el Día de las Velitas en honor a la Inmaculada Concepción de María, ya deja dos quemados, que se suman a los que hubo en el inicio del mes.

Los dos nuevos casos ocurrieron en el municipio de Corozal y una de las víctimas es un menor de edad.

El reporte oficial de las autoridades indica que el tercer caso tiene como afectado a un hombre de 26 años que se quemó algunos dedos de una de sus manos al manipular la noche del domingo 7 de diciembre un tote. Sus quemaduras son de primer grado.

Mientras que el cuarto quemado es un niño de 11 años que también manipulaba un tote la madrugada de este lunes festivo 8 de diciembre y tiene quemaduras de segundo grado.

Los dos primeros casos de quemados con pólvora en este territorio cobijan a mayores de edad, uno de ellos en el municipio de San Benito.