Un grave accidente de tránsito que se registró entre un vehículo de servicio público y una motocicleta le costó la vida al conductor del taxi.

El siniestro vial ocurrió poco antes de las 10:00 de la noche del domingo 7 de diciembre en el sector El Maizal, en las afueras de la ciudad de Sincelejo, en la vía de paso nacional que conduce hacia el municipio de Sampués.

La víctima mortal, identificada como Nayel, con varios años al frente del volante, residía en el barrio Barlovento, de Sincelejo. Su deceso, de acuerdo con versiones de ciudadanos que llegaron al lugar del accidente, se produjo en el mismo sitio, pero aún así lo llevaron hasta una clínica donde confirmaron el deceso.

Nayel, afiliado a una de las empresas de taxi que existen en la ciudad, conducía el spark amarillo de placas WHP-044, que impactó contra una motocicleta de alto cilindraje que conducía un supervisor de vigilancia que resultó con un golpe fuerte en una de sus piernas.