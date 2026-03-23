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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Habitantes del corregimiento Cocorote, en el municipio de Sincé, Sucre, instauraron una acción popular con miras a la protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad pública, la utilización y defensa de los bienes de uso público, el interés general y el goce de un ambiente sano.

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Aluden que estos les han sido vulnerados o amenazados con ocasión de la suspensión y abandono de la obra del puente y de la vía que comunica los corregimientos de Cocorote y La Vivienda, en Sincé.

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La acción popular, admitida por el Tribunal Administrativo de Sucre, fue presentada por las ciudadanas María Camila Jiménez Jiménez y Paula Andrea Gamarra Díaz en contra del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), la gobernación de Sucre y el municipio de Sincé, entidades que ya fueron notificadas para que ejerzan su derecho a la defensa y contradicción.

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Además fue notificada la Procuraduría General de la Nación para que intervenga en el trámite, de conformidad con la Ley 472 de 1998.