El departamento de Córdoba cerró con balance positivo la realización del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026, evento que durante siete días reunió a la élite del continente y que fue destacado por las principales autoridades del ciclismo nacional e internacional.

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El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, resaltó el desarrollo de la competencia y el trabajo articulado de las instituciones.

“Hemos tenido un muy buen resultado durante toda la competencia, un juego limpio. Indudablemente hemos contado con el apoyo de las autoridades, la Policía, la gobernación y el tránsito nacional. Nos sentimos muy contentos de todo lo que ha pasado”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), José ‘Pepe’ Peláez, destacó la organización del evento y su impacto a nivel continental.

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Cortesía Gobernación de Córdoba

“Muy contentos de estar aquí. Se realizaron pruebas de contrarreloj en Montería y Cereté, y el campeonato fue un éxito. Concluimos las pruebas de ruta élite masculino y femenino con satisfacción, tras haber realizado un gran campeonato panamericano en el departamento de Córdoba, en Colombia”, señaló, destacando además el regreso del certamen al país tras varios años.

Desde la organización local, el presidente de la Liga de Ciclismo de Córdoba y director general del evento, Luis Oyola, aseguró que este ha sido un hito para el departamento.

“Este ha sido el evento de ciclismo más importante que se haya realizado en Córdoba. Tuvimos la participación de más de 30 naciones, lo que generó un importante derrame económico y posiciona al departamento como un destino turístico de gran proyección. La gente salió a las calles a apoyar a los ciclistas, y eso nos permite mostrarle al país y al mundo que estamos en capacidad de organizar grandes eventos deportivos”, afirmó.

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El éxito del Campeonato Panamericano de Ruta 2026 ratifica a Córdoba como un territorio preparado para albergar competencias de talla internacional, gracias al trabajo articulado entre la Gobernación de Córdoba, Indeportes, las autoridades locales y los organismos del ciclismo continental.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara indicó que “con este evento Córdoba le cumplió al continente y le cumple al deporte. Este Panamericano no solo fue un éxito en lo organizativo, sino una muestra de lo que somos como territorio: resilientes, hospitalarios y capaces de levantarnos en los momentos difíciles. Logramos traer a la élite del ciclismo de América y demostrar que nuestras vías, nuestra gente y nuestro talento están a la altura de los grandes eventos internacionales”, concluyó el mandatario cordobés.