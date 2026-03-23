Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Córdoba y de la Metropolitana San Jerónimo de Montería han reforzado su presencia y sus controles en las vías de su jurisdicción con la finalidad de garantizar un feliz y ordenado Plan Retorno en este puente festivo de San José.

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La presencia institucional incluye puestos de control y observación estratégica en las vías, además de vigilancia permanente y acompañamiento especial en las terminales de transportes con recomendaciones precisas para garantizar la seguridad a los viajeros, entre ellas verificar el estado del vehículo como frenos, luces y niveles de líquidos antes de salir; no conducir por más de 8 horas seguidas para evitar microsueños; portar la licencia de conducción, SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes; ante cualquier eventualidad en carretera, la línea #767 está habilitada para reportar novedades y utilizar los elementos de protección y kit de carretera obligatorio.

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“La Policía Nacional en Montería con sus capacidades humanas y logísticas acompaña y garantiza un viaje seguro de regreso a casa durante el desarrollo del plan retorno”, señaló el intendente Yeison Prada Anaya, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de Montería.