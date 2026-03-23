El streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como WestCOL, anunció la realización de dos entrevistas exclusivas con el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez.

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El creador de contenido dijo a través de sus historias de Instagram que las conversaciones serán transmitidas en vivo por Kick y prometen abrir una nueva etapa en la relación entre líderes políticos y audiencias digitales en Colombia.

El primer encuentro se realizará el próximo 26 de marzo desde la sede presidencial, donde WestCOL conversará directamente con Gustavo Petro en una transmisión en tiempo real.

Instagram westcol Westcol entrevistará al presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe en vivo

Semanas después, durante el mes de mayo, el creador de contenido visitará la finca de Álvaro Uribe para una segunda entrevista.

Ambos espacios estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma, donde el influencer concentra su comunidad.

Instagram westcol Westcol y Álvaro Uribe

La relevancia de estos encuentros no radica únicamente en los invitados, sino en el formato pues WestCOL cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, en su mayoría jóvenes que no consumen medios tradicionales.

Los expertos lo toman como una puerta directa para que figuras políticas conecten con sectores como millennials y la Generación Z, quienes prefieren contenidos más dinámicos y cercanos.

Instagram westcol Westcol y el presidente Gustavo Petro

Señalan que este estilo en vivo, sin edición y con interacción inmediata, permite una comunicación más espontánea, alejándose de los esquemas clásicos de entrevistas políticas.