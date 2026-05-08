La reconocida cadena de restaurantes colombiana Crepes & Waffles lanzó una advertencia a través de redes sociales dirigida a todos sus clientes en el país.

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La compañía publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que informó que ha detectado varios casos de intentos de estafa contra sus clientes en los días previos al Día de la Madre, que en Colombia y otros países se celebra el segundo domingo de mayo, es decir, este próximo 10 de mayo.

Crepes & Waffles fue alertado sobre esta situación por sus mismos consumidores, quienes denunciaron que estaban siendo víctimas de un supuesto concurso virtual.

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“Hemos recibido reportes de un falso concurso hecho por Crepes & Waffles por medios de difusión como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok”, indicó la cadena de restaurantes en el comunicado.

En ese sentido, aclaró que actualmente la compañía no está realizando por ningún medio digital un concurso, o actividades parecidas, para dar dinero o certificados de regalo para el Día de las Madres.

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Hizo un llamado a sus clientes a hacer caso omiso a cualquier tipo de información al respecto. Asimismo, indicó que es importante que ningún ciudadano proporcione información ni ingrese a un link a nombre de Crepes & Waffles relacionado con un supuesto concurso.

Por último, señaló que ya se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes esta situación que pone en riesgo la información de los consumidores de Crepes & Waffles, así como también afecta la imagen de la reconocida cadena de restaurantes, fundada en 1980 en Bogotá.

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