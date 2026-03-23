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Por:  Maria Victoria Bustamante

La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería puso en marcha durante este puente festivo un masivo operativo de seguridad tendiente a cerrarle el cerco a la delincuencia en todas sus manifestaciones.

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La acciones operativas de control y prevención se toman el norte de Montería y la margen izquierda bajo el liderazgo del capitán Olvin Moreno, comandante encargado de la Estación Norte, y del mayor Mario Vergel, comandante de la Estación de Policía Margen Izquierda, respectivamente.

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Además de las unidades de Policía que integran el Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante los operativos cuentan con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y las Zonas de Atención Prioritaria.

Basados en la información estratégica suministrada los uniformados ejecutan registros minuciosos a personas y vehículos, buscando activamente resultados operativos que permitan la captura de delincuentes y la incautación de sustancias ilícitas.

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“Nuestra misión es clara: recuperar cada metro de la Margen Izquierda para la gente de bien. Estamos mitigando el hurto en todas sus modalidades y el consumo de estupefacientes con una presencia real y constante. El mensaje para los delincuentes es que no tienen espacio en nuestra jurisdicción” afirmó el mayor Mario Vergel.

Las intervenciones incluyen controles y registros en la zona comercial, estaciones de gasolina y sectores residenciales, aumentando así la percepción de seguridad en la ciudadanía.

En los sectores Granada, Turístico, El Recreo, La Castellana, Villa del Río y Garzones, en el norte de Montería, también hay operativos similares acompañados con el uso de tecnología para la verificación de antecedentes en busca de resultados operativos inmediatos que permitan sacar de circulación a individuos con requerimientos judiciales.

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