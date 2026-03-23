La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería puso en marcha durante este puente festivo un masivo operativo de seguridad tendiente a cerrarle el cerco a la delincuencia en todas sus manifestaciones.

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La acciones operativas de control y prevención se toman el norte de Montería y la margen izquierda bajo el liderazgo del capitán Olvin Moreno, comandante encargado de la Estación Norte, y del mayor Mario Vergel, comandante de la Estación de Policía Margen Izquierda, respectivamente.

Además de las unidades de Policía que integran el Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante los operativos cuentan con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y las Zonas de Atención Prioritaria.

Basados en la información estratégica suministrada los uniformados ejecutan registros minuciosos a personas y vehículos, buscando activamente resultados operativos que permitan la captura de delincuentes y la incautación de sustancias ilícitas.

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“Nuestra misión es clara: recuperar cada metro de la Margen Izquierda para la gente de bien. Estamos mitigando el hurto en todas sus modalidades y el consumo de estupefacientes con una presencia real y constante. El mensaje para los delincuentes es que no tienen espacio en nuestra jurisdicción” afirmó el mayor Mario Vergel.

Las intervenciones incluyen controles y registros en la zona comercial, estaciones de gasolina y sectores residenciales, aumentando así la percepción de seguridad en la ciudadanía.

En los sectores Granada, Turístico, El Recreo, La Castellana, Villa del Río y Garzones, en el norte de Montería, también hay operativos similares acompañados con el uso de tecnología para la verificación de antecedentes en busca de resultados operativos inmediatos que permitan sacar de circulación a individuos con requerimientos judiciales.

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