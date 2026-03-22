El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dio inicio a la construcción y mejoramiento del corredor vial del corregimiento de Manguelito, una intervención priorizada por la comunidad en el Plan de Desarrollo del municipio de Cereté.

Leer más: María Ojeda, la joven que porta la corona de la inclusión en Galapa

El proyecto intervendrá el tramo que conecta desde la estación de servicio Zeus hasta el sector de Las Cruces, actualmente en condiciones críticas de transitabilidad debido al deterioro de la vía y al deficiente drenaje de aguas lluvias.

Zuleta Bechara destacó que esta intervención responde a una necesidad histórica del municipio. “Cereté tiene una brecha social fuerte; mientras en la zona urbana la pobreza es del 30,2%, en el campo sube al 40,3%. Con este kilómetro de vía nueva estamos cerrando esa distancia, facilitando que los productos del campo lleguen al mercado y mejorando la calidad de vida de nuestra gente”.

La intervención contempla la construcción de 1.000 metros de pavimento rígido con un ancho de 5,50 metros y losa de 20 centímetros de espesor, además de la rehabilitación de 522 metros en afirmado. Incluye obras complementarias como andenes, sardinel y señalización.

“Se acabó el barro y llegó el progreso a la cuna de las bandas del departamento, Manguelito”, dijo el gobernador Zuleta acompañado de la comunidad que celebra la oportunidad de tener una vía en óptimas condiciones.

Ver también: Avión sufrió percance durante despegue y debió regresar de emergencia a Barranquilla

La obra es financiada en gran parte por la gobernación de Córdoba a través del Fondo de Compensación Regional, y beneficiará directamente a 4.220 personas del corregimiento de Manguelito y sus veredas.

Durante su ejecución estiman la generación de entre 100 empleos entre directivos e indirectos.

La comunidad celebró el inicio de las obras. Lidia Rosa Garcés expresó que este proyecto representa un cambio significativo para el corregimiento. “Ya no tendremos que sufrir por el barro para ir al médico o llevar a los niños al colegio”.

Le sugerimos: Autoridades ya tienen pistas sobre móvil de la masacre que dejó tres muertos en Soledad

Por su parte, el productor Espíritu Rivero destacó que una vía en buen estado permitirá reducir pérdidas y mejorar la rentabilidad del campo.

Esta obra se suma a otras inversiones que adelanta la gobernación en Cereté, como lo son la Escuela de Bellas Artes, el fortalecimiento de comedores escolares en la Institución Educativa Marceliano Polo y nuevos proyectos viales en zonas rurales.