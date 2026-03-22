Detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla están al frente de la investigación por la masacre ocurrida en la noche de este sábado 21 de marzo entre los sectores de Normandía y Villa Soledad, hecho que se cobró la vida de dos adultos mayores y de un joven de 24 años identificado como Jesús Alberto Escorcia Orozco, alias Ojito.

Precisamente sobre este joven están centradas las pesquisas, en sentido que investigadores tendrían en su poder información sobre su presunta participación en la estructura criminal ‘los Pepes’, bajo el mando de alias Fulvio, uno de los objetivos de alto valor y por el que el pasado mes de febrero el propio ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 60 millones de pesos por información de su ubicación.

El anuncio de Mindefensa se dio como respuesta a una escalada de violencia en Barranquilla y su área metropolitana liderada por las estructuras delincuenciales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, que hoy están en medio de los diálogos exploratorios de paz.

El jefe de cartera señaló que “es claro el mensaje para toda la región del Atlántico, de Barranquilla, de Soledad, de Malambo, de todos los municipios que estuvieron en este consejo de seguridad. Atlántico no está solo, todo el Estado colombiano está con ellos, toda la fuerza pública está con ellos, y se empleará como sea necesario para que no nos arrebaten el sueño, la libertad, la democracia y la seguridad a la cual tenemos derecho”.

Sobre la masacre se tiene que se registró a eso de las 7:30 de la noche en la calle 49A con carrera 17, frente a la vivienda de Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años y nativo de San Jacinto, Bolívar, uno de los hombres que resultó herido en la arremetida de los criminales.

En ese mismo punto estaban además Jesús Alberto Escorcia y sus vecinos Emilio Nicolás Miranda Gutiérrez, de 68 años, y Luis Alberto Romero Hernández, también un adulto mayor con 68 años.

En medio de una tertulia nocturna, una costumbre que se da en los barrios populares, sujetos que se desplazaban en un motocarro dispararon en repetidas ocasiones contra el grupo de vecinos, ocasionando las muertes de Miranda Gutiérrez y Romero Hernández en mismo lugar.

Con las múltiples detonaciones, la comunidad salió despavorida de las viviendas y se topó con los cadáveres de los adultos mayores tendidos en el piso, mientras que a Jesús Alberto Escorcia lo trasladaron a un centro asistencial y allí se confirmó su deceso.

Lo mismo sucedió con el vecino Buelvas Maceneth, a quien llevaron a un centro asistencial y hoy está bajo supervisión médica.

La versión que hasta ahora se maneja es que los hechos se presentaron en supuesta retaliación por la muerte de Kevin Esmith Gómez Fuentes, un prestamista que fue la víctima de un ataque sicarial la noche del viernes 20 de marzo, en el barrio La Alianza del mismo municipio de Soledad.

Si bien se dijo que el hecho podría estar relacionado con la pérdida de un dinero, ahora se suma que Kevin hacía parte de las toldas de ‘los Costeños’, bajo el mando de ‘Mauricio Quesero’, quien hoy mantendría una dura confrontación con alias Fulvio de ‘los Pepes’.

En esa línea, los hechos iban dirigidos contra Jesús Escorcia, alias Ojito, mientras que las otras personas serían víctimas colaterales.

En la misma noche del sábado, el secretario de gobierno municipal, coronel (r) Carlos Valencia, manifestó que la muerte violenta “no podía normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”.

Al tiempo pidió a las autoridades de competencia, una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de los tres soledeños, para su respectiva judicialización.

Finalmente ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que le permita a la Policía Nacional dar con la ubicación y judicialización de los autores materiales e intelectuales de este lamentable hecho registrado entre Normandía y Villa Soledad.