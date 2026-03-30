La carrera 17, una de las calles más extensas que tiene la ciudad de Sincelejo y que atraviesa el Centro de la ciudad tomando el nombre de Calle Nariño, empezó a ser intervenida desde este Domingo de Ramos por parte de la alcaldía.

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La también llamada ‘Trocha del Centro’, por el avanzado deterioro de la malla vial, que representa un alto riesgo de accidentalidad para los usuarios, tiene, de acuerdo con un reporte oficial de la administración municipal, más de 30 huecos que empezaron a ser reparados a través del Plan Tapahuecos.

Con esto el alcalde Yahir Acuña Cardales busca “mejorar la movilidad del sector y la seguridad vial de peatones y conductores”.

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Reporta además el gobierno municipal que ya son más de 10 sectores de Sincelejo los que han sido intervenidos con esta iniciativa “que busca tapar al menos 100 huecos en puntos críticos de toda la ciudad”.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

Con ocasión de estos trabajos la carrera 17 no está habilitada en su tránsito a partir de la intersección de la calle 25 (antigua sede de la URI) hasta una cuadra antes de la Plaza de Majagual, que es donde se concentra el mayor número de huecos.

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Tras el inicio de estos trabajos en la ciudad se empiezan a escuchar voces en contra. Una de ellas proviene de un ingeniero civil que pide reservar su identidad y quien alude que “esta intervención es otra muestra de las improvisaciones de este gobierno. Estos trabajos son un pañito de agua. Esta no debería ser la intervención que se amerita. Soy ingeniero civil igual que el alcalde y me da vergüenza observar a los trabajadores que realizan el cajeo o limpieza del hueco, se está haciendo muy superficial, debería ser más profunda hasta llegar a la base, lo que implica que la durabilidad del parcheo será menor, parece como si quisieran rendir el material, realmente me gustaría ver la valla informativa de este contrato y poder hacerle seguimiento. La calle Nariño al igual que otras calles merecen una intervención integral como lo es el cambio de la capa asfáltica”.