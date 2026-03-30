Las autoridades de Policía Judicial de la ciudad de Montería adelantan las investigaciones tendientes a establecer las causas de la caída de Juan Camilo Portillo desde un cuarto piso y que cobró su vida.

Lea más: Alcalde de Montería y gestora social dieron apertura al Festival del Dulce y Artesanías 2026

El hecho, que tiene consternada a la ciudadanía, ocurrió la mañana del domingo 29 de marzo en la Urbanización El Recuerdo.

Portillo cayó del cuarto piso de uno de los apartamentos y falleció de inmediato. Unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar a realizar la inspección técnica y ahora investigan si se trató de un hecho accidental o de un suicidio.

Ver más: Últimos cuatro soldados cordobeses fallecidos en el Hércules C-130 en Putumayo llegaron a su tierra natal