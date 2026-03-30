El sabor y el ritmo de las tradiciones llenan desde ayer domingo el parque Simón Bolívar, donde dieron apertura al Festival del Dulce y Artesanías 2026 denominado “Montería vuelve a brillar”. El evento reúne a 150 emprendimientos y se extenderá hasta el próximo lunes 6 de abril.

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En la jornada inaugural, que mostró un parque lleno de visitantes, el alcalde Hugo Kerguelén García y la gestora social Diana Sierra invitaron a la comunidad monteriana a respaldar este tradicional evento que cada Semana Santa trae los mejores sabores de esta tierra y es una oportunidad no solo de promover la cultura, sino un espacio para la dinamización económica.

“Este año tenemos una coyuntura particular, que dejaron las inundaciones; es una edición en la que tenemos aquí 30 emprendimientos de personas que resultaron damnificadas por esa inundación y para ellos esto resulta ser un bálsamo, en medio de todo el caos que se ha generado, será su reactivación”, manifestó el mandatario.

Destacó además que este Festival es para muchos dulceros la oportunidad que esperan cada año para obtener una buena cantidad de ingresos. El reto en esta oportunidad, dijo Kerguelén García, “es grandísimo, ya que el año pasado se recaudaron en ventas mil millones de pesos y este año tenemos que vender más, para esa reactivación económica, para que todas estas personas sepan que el año valió la pena”.

El evento, que organizan la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Cultura de Montería, está abierto diariamente desde las 9:00 de la mañana. Los asistentes encuentran gran variedad de dulces típicos, como enyucados, cocadas, panochas y galletas de limón, entre otros. También hay a disposición del visitante una gran oferta de comidas y bebidas, así como artesanías, mientras se disfruta de la buena música. Es un sitio ideal para permanecer durante varias horas en esta temporada de Semana Santa.