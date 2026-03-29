Montería fue escogida por el Ministerio de Salud para iniciar la introducción de la vacuna contra el dengue, una enfermedad que cada año afecta a miles de personas en la ciudad.

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Durante el lanzamiento este sábado en el hospital de la comuna 6, las autoridades de salud municipal destacaron este avance como una medida importante para proteger a niños y niñas.

“Desde hoy (ayer 28 de marzo) invitamos a todos los padres de familia de los niños y niñas de 9 años de Montería a que acudan a las IPS vacunadoras, lleven a sus niños para impulsar esta campaña de vacunación contra el dengue”, expresó María Alexandra Burgos, secretaria de Salud municipal (e).

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La vacuna contra el dengue se llama QDenga, es tetravalente y protege contra los serotipos DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4. La fase de introducción inició en Colombia el pasado mes de febrero, y de acuerdo con los lineamientos nacionales, se aplica a niños y niñas con 9 años cumplidos. Para el caso de Montería son alrededor de nueve mil menores los que serían vacunados.

Los padres de familias y cuidadores pueden acercarse a los hospitales La Gloria, Comuna 6, Amparo y La Granja de la Ese Vidasinú, que son los habilitados en la red pública para aplicar la vacuna. “Estaremos en el horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche en nuestros cuatro hospitales de lunes a viernes, y los sábados de 7:00 de mañana a las 12:00 del mediodía, aplicando la vacuna contra el dengue a los niños y niñas de 9 años”, expresó Liliana Yunez Luqueta, gerente de la Ese Vidasinú.

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En las IPS vacunadoras del municipio que tienen servicios contratados con las EPS también está disponible esta vacuna, que es gratuita a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud municipal, el esquema de vacunación contempla dos dosis obligatorias, con un intervalo de 3 meses entre cada dosis.

Así mismo, durante la jornada en la que estuvieron directivos de las EPS con presencia en la ciudad, se entregaron las recomendaciones que se deben tener cuenta antes de aplicarse la vacuna, entre ellas que si el niño o niña tuvo dengue en los últimos 3 meses, debe esperar antes de vacunarse.

Entre los beneficios de la vacuna contra el dengue está la reducción del riesgo de casos graves de dengue, la disminución de hospitalizaciones y la protección de la salud de los niños y niñas.

Desde la Alcaldía de Montería se reiteró que la vacuna es una medida complementaria que no reemplaza el control del mosquito, por lo que se hizo el llamado a la comunidad a realizar acciones como la eliminación de criaderos en casa como llantas, botellas, tapillas y cualquier elemento en los que se pueda almacenar agua, aún en pequeñas cantidades.

El manejo adecuado del agua es fundamental, por lo que se recomienda tapar siempre los sitios de almacenamiento y lavarlos bien cada ocho días, cambiar el agua de floreros cada ocho días y mantener los entornos bien aseados.