Desde su principio de solidaridad, la Universidad de Córdoba determinó exonerar del pago de la matrícula financiera a los estudiantes de pregrado afectados por las inundaciones en el departamento, tras los efectos de los frentes fríos que azotaron al Caribe en febrero pasado.

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La determinación, que cobija a quienes no hayan realizado el proceso, la tomó el Consejo Superior Universitario en su más reciente sesión ordinaria.

Esta buena nueva fue anunciada por el representante de los estudiantes ante este el máximo órgano de la alma máter, Javier Gorrostola Camargo, quien reafirma la apuesta de la institución en términos de responsabilidad social y compromiso.

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Unicórdoba

Hace una semana estos estudiantes afectados recibieron asistencia humanitaria coordinada por el rector Jairo Torres Oviedo y la Oficina de Bienestar Institucional.