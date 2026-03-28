En la mañana de este sábado 28 de marzo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, entregó oficialmente las obras de pavimentación de la carrera 16A, entre las calles 40 y 41, de los barrios El Mora y Altos de la Floresta.

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“Esto no es con retórica, esto es con acción, y eso es lo que le importa a la gente, que cada proyecto se entregue ejecutado. Aquí la cinta cayó, la obra llegó”, anotó el mandatario que fue recibido por la comunidad que se mostró alegre y complacida por el proyecto vial.

La nueva intervención, en la que invirtieron cerca de mil millones de pesos fue, a un tramo de 246 metros, que deja atrás los problemas que las familias enfrentaban en las épocas de lluvia y también las de verano.

La obra también representa una conexión de los habitantes de los barrios vecinos, como San José y La Floresta, con la calle 41.

La nueva calle pavimentada cuenta con un ancho de calzada de 6,5 metros. Además, tiene andenes en concreto tipo ronda, a ambos lados de la vía que incluyen adoquín prefabricado en concreto, tableta guía y franja demarcadora para limitados visuales.

Así mismo, adecuaron los manjoles del alcantarillado, obras de drenajes, tuberías y reparaciones domiciliarias para acueducto. Además, la construcción de espacio público, rampas y señalización horizontal y vertical, entre otros.