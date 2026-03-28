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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En la mañana de este sábado 28 de marzo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, entregó oficialmente las obras de pavimentación de la carrera 16A, entre las calles 40 y 41, de los barrios El Mora y Altos de la Floresta.

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“Esto no es con retórica, esto es con acción, y eso es lo que le importa a la gente, que cada proyecto se entregue ejecutado. Aquí la cinta cayó, la obra llegó”, anotó el mandatario que fue recibido por la comunidad que se mostró alegre y complacida por el proyecto vial.

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La nueva intervención, en la que invirtieron cerca de mil millones de pesos fue, a un tramo de 246 metros, que deja atrás los problemas que las familias enfrentaban en las épocas de lluvia y también las de verano.

La obra también representa una conexión de los habitantes de los barrios vecinos, como San José y La Floresta, con la calle 41.

La nueva calle pavimentada cuenta con un ancho de calzada de 6,5 metros. Además, tiene andenes en concreto tipo ronda, a ambos lados de la vía que incluyen adoquín prefabricado en concreto, tableta guía y franja demarcadora para limitados visuales.

Así mismo, adecuaron los manjoles del alcantarillado, obras de drenajes, tuberías y reparaciones domiciliarias para acueducto. Además, la construcción de espacio público, rampas y señalización horizontal y vertical, entre otros.