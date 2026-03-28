Con un mensaje contundente sobre el valor del esfuerzo y la educación como motor de transformación social, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, lanzó oficialmente el Club de la Excelencia, una estrategia que busca preparar a estudiantes de la ciudad para alcanzar altos resultados en las pruebas Saber 11 y abrirles nuevas oportunidades de futuro.

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Durante el evento, realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el mandatario destacó el compromiso de los jóvenes que hoy decidieron apostarle a su formación, incluso sacrificando espacios de descanso y tiempo en familia para enfocarse en su crecimiento académico.

“Hoy están aquí sacrificando vacaciones, no hay Coveñas, no hay Semana Santa, no hay finca de los abuelos. Están acá para prepararse y para entrar al Club de la Excelencia. Estamos trabajando para vencer la barrera de la desigualdad y estamos apoyando su educación para brindarles oportunidades para hacer caer estas barreras”, expresó el alcalde.

El programa inicia con 900 estudiantes que voluntariamente decidieron asumir este reto académico, en una apuesta conjunta entre los jóvenes y la administración municipal por construir un mejor futuro a través de la educación.

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“Hoy empezamos con 900 jóvenes que tomaron la decisión de estudiar y desde la administración municipal estamos para brindarles las herramientas necesarias para que vayan forjando su futuro. Esperamos cerrar este grupo de la excelencia con 2.000 estudiantes”, agregó el alcalde.

El Club de la Excelencia está diseñado como un espacio de formación intensiva que acompañará a los estudiantes en su preparación para las pruebas Saber 11, fortaleciendo sus competencias académicas y brindándoles herramientas clave para su ingreso a la educación superior.