El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informó que para las próximas 24 horas se prevé tiempo lluvioso generalizado sobre el territorio nacional. De acuerdo con la entidad se podrán registrar mayores acumulados en sectores de la región Andina Pacifica y Amazonía, mientras que en la zona norte de la región Caribe y sectores de la Orinoquía se prevé tiempo seco.

Justamente este viernes 27 de marzo, el Ideam indicó que se han registrado lluvias locales entre moderadas a fuertes en diferentes zonas como: Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés, Guainía, Huila, Tolima, Cauca, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Chocó, Santander, Antioquia y el sur de Bolívar.

Debido a ello, la entidad recomendó estar alertas ante posibles incrementos en los niveles del río Cauca y aportantes en Cauca, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Antioquia.

Además, los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores como las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá y regiones como La Mojana, El Catatumbo, los piedemontes llanero y amazónico, así como áreas marítimas del Caribe sur, el área insular y el Pacífico centro y norte.

Por su parte, el panorama en zonas del sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Arauca, Casanare y Vichada será diferentes, pues según el Ideam predominará un cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco.

El clima en las principales ciudades del país

El Ideam indicó que ciudades como Barranquilla y Cartagena podrán tener cielo parcialmente nublados y predominará el tiempo seco. Además, se podrán presentar temperaturas cercanas a los 33 °C y 32 °C.

En el caso de Medellín, Bucaramanga y Cali se prevé un clima mayormente nublado, con lluvias entre moderadas e intensas.

Asimismo, Bogotá se pronostica un clima con lluvias intensas, desde tempranas horas.

Temporada de lluvias

La primera temporada de lluvias del año comenzó a mediados de marzo y, según las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se prolongaría hasta junio en gran parte de las regiones Andina y Caribe, así como en sectores del piedemonte de la Orinoquía.

Expertos también advierten que fenómenos atmosféricos de corta duración, como las ondas tropicales, podrían intensificar las precipitaciones especialmente en el centro y norte del país, incrementando la probabilidad de tormentas eléctricas y emergencias asociadas al exceso de agua.

En las zonas marítimas, la Dirección General Marítima (Dimar) mantiene vigilancia constante de las condiciones oceánicas, incluyendo variables como el oleaje, los vientos y las corrientes, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la navegación y prevenir riesgos para las comunidades costeras.

El Niño

Paralelamente, entidades como el Ideam, la Dimar y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) mantienen en observación la posible transición hacia un fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026, según proyecciones de modelos climáticos internacionales.

Este escenario podría traer consigo una reducción de las lluvias, aumento de las temperaturas, disminución de los caudales de ríos y embalses, mayor riesgo de incendios forestales y eventuales afectaciones en el suministro de agua.

Ante esta posibilidad, las autoridades declararon un estado de vigilancia que implica seguimiento permanente de las condiciones climáticas y la preparación de los territorios frente a eventuales impactos.

Mayor prevención

La Ungrd reiteró el llamado a gobernadores, alcaldes y Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo para que refuercen las medidas preventivas. Entre las recomendaciones está activar los planes de contingencia durante la temporada de lluvias, monitorear zonas críticas y garantizar recursos para la atención de emergencias.

Asimismo, frente a un eventual fenómeno de El Niño, se sugiere avanzar en la planificación ante posibles sequías, promover el ahorro de agua, identificar áreas con riesgo de incendios forestales y actualizar los protocolos de respuesta.

Las autoridades aseguraron que continuarán con el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y oceánicas, con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y fortalecer la capacidad de respuesta de los territorios ante posibles emergencias.