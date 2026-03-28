Las autoridades trabajan en la identificación de un cuerpo sin vida encontrado el viernes 27 de marzo en Antioquia para determinar si se trata del ciudadano estadounidense Eric Fernando Gutiérrez, de 32 años, reportado como desaparecido en Medellín el domingo pasado.

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El hallazgo se produjo entre el municipio de Jericó y el corregimiento de Puente Iglesias y, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, existe una “alta probabilidad” de que el cuerpo corresponda al ciudadano extranjero.

“El cuerpo sin vida está siendo trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación y reconocimiento”, señaló Gutiérrez el viernes en su cuenta de X, en la que también expresó solidaridad con los familiares y allegados del desaparecido.

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El ciudadano estadounidense llegó a Medellín como auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines y fue reportado como desaparecido el pasado domingo, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades en distintas zonas de la región.

El alcalde agregó que ya informó personalmente de la situación al padre de Gutiérrez, quien se encuentra en Medellín, así como a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones adelantadas por la Policía y la Fiscalía presentan avances significativos y permitirían esclarecer lo ocurrido, así como identificar a los responsables.

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“Hay pistas muy claras”, afirmó el alcalde, quien además pidió que se haga justicia y que los responsables sean incluso solicitados en extradición, en caso de ser necesario.

‼️Tengo que dar una triste noticia.

Desde el pasado Domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez un ciudadano Estadounidense que se encuentra desaparecido.

Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias.

Existe… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 27, 2026

Habla la pareja de Eric Gutiérrez

La versión que se conoce hasta el momento sobre la desaparición de Eric Fernando Gutiérrez indica que este llegó a Medellín el pasado fin de semana en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos.

Tras su arribo decidió salir a compartir con unos compañeros durante la noche del sábado 21 de marzo en el sector El Poblado; sin embargo, desde la madrugada del domingo 22 de marzo amigos y familiares no han logrado contactarse con él.

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Según contó una amiga de Eric a ‘Telemundo’, en el establecimiento de El Poblado conocieron a dos hombres que los invitaron a seguir la fiesta en otro lugar. Ella pudo regresar al hotel donde se hospedaban en Medellín, pero no supo más nada de Gutiérrez.

Por su parte, Ernesto Carranza, la pareja de Eric Fernando, dijo al mismo medio que la familia del auxiliar de vuelo no ha recibido información clara sobre lo ocurrido en la madrugada en que desapareció.

“Solo decir que se fue a Medellín, que fue a un antro (discoteca) o a buscar problemas, eso no es Fernando”, señaló Carranza.

Agregó que “su mamá, su hermano y yo estamos muy preocupados y la información que nos dan es bien limitada (...) compartimos su ubicación y sabemos que estuvo en dos lugares donde obviamente no se hospeda y afuera de áreas turísticas”.

También indicó que la mujer con la que departía Eric, y que fue la última persona en verlo, “no quiere hablar personalmente de lo que le ocurrió, pero sabe que fue una experiencia con traumas”.