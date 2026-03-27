La búsqueda de Eric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo estadounidense de 32 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 22 de marzo, habría llegado a su fin este viernes, según una reciente publicación hecha por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Le puede interesar: ANLA responde a investigación de la Procuraduría contra Irene Vélez por caso Urrá y defiende su gestión ambiental

El hombre, de nacionalidad estadounidense, había sido visto por última vez el pasado domingo, cuando salió con rumbo hacia al alojamiento en donde se estaba quedando, luego de departir durante un par de horas con una colega en un establecimiento comercial de la capital antioqueña.

De acuerdo con lo que manifestó a las autoridades la mujer que compartió esa noche con el extranjero, ella necesitó ayuda para retornar al alojamiento, pues se encontraba bastante desorientada, y al llegar se percató de que Gutiérrez Molina no había llegado.

Vea aquí: Ideam prevé fuertes lluvias para este fin de semana en diferentes ciudades del país

Tras el reporte de desaparición, las autoridades se movilizaron inmediatamente para intentar dar con el paradero del hombre; sin embargo, las horas pasaban y la investigación no daba fruto.

Varios días después, el secratario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, reveló que por fin habían logrado dar con nueva información. Según precisó, las nuevas pruebas apuntaban a que tanto Gutiérrez como la mujer que lo había estado acompañando, habían sido víctimas de delincuentes dedicados al hurto mediante la modalidad del suministro de escopolamina.

Lea también: Más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en conflictos globales, según la ONU

Ahora, si bien este nuevo descucribiendo por sí mismo no daba pistas sobre dónde podría estar Eric Fernando, sí ayudaba a determinar las condiciones en las que desapareció.

Con estos nuevos datos, las autoridades continuaron avanzando en el caso hasta quem, sobre la 1:20 de la tarde de este viernes, 27 de marzo, al parecer, sus esfuerzos habrían dado frutos. Y es que, de acuerdo con lo que anunció el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el auxiliar de vuelo habría sido finalmente hallado, muerto, entre dos municipios del sureste antioqueño.

Le sugerimos: La iglesia Católica celebrará un viacrucis por la paz en la frontera colombo-ecuatoriana

“Desde el pasado Domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez un ciudadano Estadounidense que se encuentra desaparecido. Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias. Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona”, precisó el mandatario.

¿Qué se sabe del cuerpo hallado entre dos municipios en Antioquia?

Según se conoció gracias al informe preliminar de las autoridades, el cadáver habría sido hallado gracias a un reporte hecho por pobladores de Puente Iglesias, quienes avisaron que habían avistado un posible cuerpo sin vida flotando en aguas de la cañada Río Piedra, a una hora del casco urbano del municipio.

En otras noticias: Medidas cautelares de Frisby Colombia fueron revocadas: la empresa española podrá reabrir y operar con normalidad

Una vez conoció respecto al hallazgo del cuerpo y su presunta identificación, el mandatario local señaló se comunicó directamente con la familia del desaparecido para informarle lo ocurrido: “Acabo de darle personalmente la dolorosa noticia a su padre, quien se encuentra en Medellín. He informado también de esta triste situación al Señor Embajador de Estados Unidos en Colombia y al Cónsul General”.

Cómo avanza el caso del auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido en Medellín

Además de todo lo anterior, ‘Fico’ aseguró que la investigación por este caso continúa en pie y que incluso ya habríam logrado identificar las identidades de los presuntos delincuentes que atacaron a Gutiérrez Molina y a su acompañante. Adicionalmente, el mandatario solicitó públicamente que los responsables sean pedidos por EE. UU. en extradición.

Lo que se sabe de la desaparición de auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

El auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines, Eric Fernando Gutiérrez Molina, de origen salvadoreño-estadounidense, fue reportado como desaparecido por sus familiares, pues hasta el pasado 26 de marzo completaba más de cuatro días que no se tenía pista de su paradero tras su llegada a Medellín.

También aquí: Ricardo Roa insiste en que no saldrá del cargo pese a los cuestionamientos en su contra: “Estoy tranquilo”

Se conoció que Gutiérrez Molina llegó a la capital antioqueña el pasado fin de semana a través de un vuelo comercial hasta el aeropuerto José María Córdova. Tras su arribo decidió salir con a compartir con unos compañeros durante la noche del sábado 21 de marzo en el sector El Poblado; sin embargo, desde la madrugada del domingo 22 de marzo amigos y familiares no se han logrado contactar con él.

“No sabemos dónde está ni qué pudo haber pasado. Puede estar desorientado o en algún lugar de la ciudad sin posibilidad de comunicarse”, indicó el familiar.

No deje de leer: Gracias a su perro Odi, soldado no viajó en avión Hércules que se accidentó en Putumayo: esta es su historia

De acuerdo con información divulgada por ‘la FM’, Gutiérrez Molina se encontraba con sus amigos en una discoteca cuando fueron abordados por un hombre que se presentó como conocedor del turismo local y les ofreció llevarlos a otro lugar.

Al parecer, Fernando en compañía de una mujer y otro hombre se trasladaron a otro establecimiento ubicado en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

En otras noticias: Desplegarán más de 34.000 policías para las celebraciones de Semana Santa

Las autoridades indicaron que después de salir de este último lugar cuando se perdió todo rastro de Fernando. Además, se conoció que la mujer que lo acompañaba logró regresar al hotel en que se hospedaban, pero se encontraba desorientada por lo que se requirió acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud.