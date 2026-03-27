Detrás del fallecimiento de casi 70 integrantes de la Fuerza Pública tras el accidente aéreo de un avión Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, hay una historia de no creer.

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Y es que minutos antes del despegue del avión militar que luego se accidentó, un cambio de planes dejó a un soldado fuera de la aeronave.

Ese detalle, que en su momento pareció menor, terminó marcando la diferencia y obviamente en su vida, que nunca olvidará.

Ernesto Guzmán/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar

Se trata de Omar Salazar Páez quien se encontraba listo para viajar junto a otros integrantes de la Fuerza Pública. Con él iba Odi, su perro, que formaba parte de su equipaje en ese traslado.

Sin embargo, durante las revisiones previas surgió una situación con el peso del perrito que obligó a detener el proceso. Por protocolo, se le pidió descender mientras se resolvía el inconveniente, con la opción de viajar más adelante en otro vuelo.

Facebook Odi, el perro del soldado Omar Salazar Páez, que se salvó del accidente en Putumayo

El avión partió sin él. Poco después, ocurrió el accidente que dejó decenas de víctimas, golpeando profundamente a las familias de los uniformados.

Desde tierra, el soldado quedó fuera de una tragedia que nadie anticipaba y su familia lo agradeció en una entrevista de Caracol.

Aunque logró salvarse, el impacto emocional ha sido fuerte. Personas cercanas han contado que, pese a intentar mantener la calma, la pérdida de sus compañeros es algo que lo afecta profundamente.

Facebook Soldado Omar Salazar Páez

Al mismo tiempo, uno de sus seres queridos, Fidel Ortiz Farfán, resultó lesionado en el accidente y permanece bajo atención médica en el Hospital Militar Central.

Los cibernautas señalaron que esta historia se trata de un verdadero milagro.