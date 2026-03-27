La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, publicó en sus redes sociales una denuncia relacionada a la Fundación Universitaria San José en referencia a contratos que el Gobierno le entregó a la institución educativa.

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De acuerdo a lo publicado por Valencia, fue Colpensiones quien contrató a la Fundación San José para “fortalecer la cultura organizacional de la entidad”.

“Es decir, talleres, lúdicas, actividades grupales, etc. Una verdadera pendejada. Inicialmente el contrato era por $234 millones y duraba mes y medio, pero Colpensiones en 2024 lo extendió por un año y le adicionó $170 millones. Pareciera que la Fundación San José terminó siendo una mega contratista del Gbno Petro: títulos cuestionados a altos funcionarios, contratos con el Fondo de Adaptación y también en Colpensiones. El Gbno Petro dilapidó el dinero de los colombianos”, se lee en la publicación de la senadora.

Agregó: “Acabaremos con esta vagabundería el 7 de agosto”.

#ATENCIÓN. En 2023 Colpensiones le entregó $404 millones a la famosa Fundación San José para “fortalecer la cultura organizacional de la entidad”. Es decir, talleres, lúdicas, actividades grupales, etc. Una verdadera pendejada.



Inicialmente el contrato era por $234 millones y… pic.twitter.com/20hbukF9Bf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 27, 2026

Hay que recordar que la Fundación San José está siendo investigada por irregularidades a la hora de entregar títulos universitarios.

La congresista Jennifer Pedraza ha denunciado casos en relación a la entrega de títulos irregulares. En total, según la senadora electa, son 779 casos de títulos otorgados de manera irregular a funcionarios públicos.

La misma senadora electa denunció que el título que exhibió en redes sociales la senadora de Comunes Sandra Ramírez de Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional podría tener irregularidades.

De acuerdo con la denuncia de Pedraza, “La San José no tiene convenio para ofrecer este programa, que realmente es de la UniReformada (SNIES)”.

“Cada vez más gente estafada por esta ‘Universidad’”, trinó Pedraza.