Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta, obtuvo una nueva victoria judicial frente al presidente Gustavo Petro. El Juzgado 66 Administrativo de Bogotá rechazó el incidente de nulidad presentado por el mandatario contra la sentencia que le exigía retractarse por afirmar que Ramírez era la “socia comercial” de un “narcotraficante” y “paramilitar”.

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El conflicto se remonta al 22 de octubre de 2025, cuando ese mismo juzgado ordenó a Petro rectificar las declaraciones hechas en una entrevista a un medio de comunicación. Aunque el presidente publicó una rectificación en su red social X, el juzgado consideró que la publicación no cumplía con lo dispuesto en la sentencia.

Asimismo, la defensa del mandatario presentó recursos de reposición y apelación que fueron negados, y posteriormente interpuso un incidente de nulidad argumentando que la orden vulneraba el debido proceso, la congruencia, la libertad de expresión, la buena fe y la eficacia de la tutela.

No obstante, el Juzgado 66 Administrativo volvió a rechazar el recurso. La primera retractación, ordenada en octubre de 2025, se fundamentó en que “la publicación realizada por el accionado generó una duda sobre la reputación, honra y buen nombres de la accionada”.

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Asimismo, la publicación de febrero de 2026, en la que Petro intentó rectificarse, incluyó afirmaciones sobre investigaciones a Ramírez que “no hicieron parte ni de la entrevista que dio ni de la publicación inicial del mandatario”.

Por ello, el despacho judicial señaló que Petro “mantiene una actuación que revictimiza a la accionante, puesto que genera de manera publica una duda sobre la reputación, honra y buen nombre de la accionante, razón por la cual, no es posible considerar el debido acatamiento a la orden de tutela, más aún cuando la orden impartida había establecido el contexto en que debía darse la rectificación y retractación”.

Además, la justicia recordó al presidente que la obligación de retractarse se limita al episodio en el que llamó a Martha Lucía “socia comercial” de un “narcotraficante y paramilitar”, y que incluir otras situaciones que no hicieron parte del debate judicial “desborda el contexto en el cual se produjo la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante”.

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Finalmente, Petro cuenta ahora con 48 horas para publicar la retractación en su cuenta de X sobre la publicación de agosto de 2025 en contra de la exvicepresidenta del Gobierno Duque.