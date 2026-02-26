El presidente Gustavo Petro se retractó de un comentario lanzado a la exvicepresidente, Marta Lucía Ramírez, con el vinculaba a la alta exfuncionaria con el narcotráfico luego de que esta cuestionara la militarización de la frontera con Venezuela pues la consideraba una respuesta tardía.

Lea también: Sancionan a empresa que suministró los polémicos 40 carrotanques a la UNGRD por actos de corrupción

“Hubiéramos querido oírle al presidente hace 3 años (…) Maduro se dedicó a exportar a América Latina y también a Estados Unidos (…) La amenaza proviene de fuerzas que son transnacionales del crimen organizado y ponen en peligro la estabilidad de esta región de América Latina y por supuesto la de Colombia (…) El presidente Petro ahora viene a reaccionar por cuenta de que Estados Unidos está en una posición firme”, fue lo que dijo Ramírez en La FM hacia finales de agosto del año pasado.

Estas críticas no cayeron para nada bien al mandatario que no dudó en también tirarle dardos a través de su cuenta de X: “No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”.

Todo parece indicar que el presidente hacía referencia a Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, un narcotraficante que por muchos años evadió a la justicia sin siquiera ser detectado por las autoridades y que estuvo involucrado en un negocio con Hitos Urbanos, una compañía en la que el esposo de Ramírez era representante legal. De ahí la alusión de Petro.

Lea también: Bancolombia continúa caído: segunda falla completa más de ocho horas

Los ataques del jefe de Estado despertaron la furia de la exvicepresidenta que interpuso una tutela y, dos meses después, el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá le ordenó a Petro retractarse en un plazo máximo de 48 horas por el mensaje enviado.

Pero solo fue cuatro meses después de la decisión del juez que el mandatario colombiano accedió a su retracción: “Como Presidente de la República, reconozco y acato las decisiones judiciales en cumplimiento estricto de la Constitución y la Ley (…) Me retracto de manera expresa, de la frase: “No señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar””.

“Reconozco expresamente que dicha expresión vulneró sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre., porque su socio que la prensa denunció no ha sido condenado por la justicia como narcoparamilitar”, admitió en un extenso mensaje este jueves 26 de febrero en su cuenta de X.

Lea también: Superintendencia Financiera habilitó correo exclusivo para quejas de clientes de Bancolombia por fallas en sus plataformas digitales

Pero también hubo tiempo para seguir con sus cuestionamientos hacia Ramírez, le recordó como la condena de su hermano por narcotráfico en Estados Unidos; su presunta responsabilidad jerárquica en la Operación Orión como ministra de Defensa; los vínculos revelados en los Pandora Papers; el escándalo italiano de corrupción en la compra de armas con la intermediación del exparamilitar alias ‘Don Antonio’”.

“La transparencia es la luz que ilumina la tierra colombiana. El presidente defenderá siempre la verdad del pueblo, la libertad de expresión y la construcción de una Colombia digna y justa, sin arrodillarse ante la impunidad ni ante los privilegios de las élites”, finalizó.