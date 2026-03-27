Varios días después, luego de que Medicina Legal identificara ya 54 de los 69 cuerpos de los militares fallecidos en el accidente del avión militar Hércules en Puerto Leguízamo, se siguen conociendo detalles de instantes anteriores al despegue de la aeronave.

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Por medio de redes sociales se empezó a difundir un video grabado por el soldado Juan Sebastián Chaverra, uno de los fallecidos en el siniestro. El clic dura unos 22 segundos y fue enviado a uno de sus familiares.

En las imágenes se nota al soldado junto a sus compañeros dentro del avión, apenas segundos antes de que despegara: “Todo bien, Villota. Usted sabe cómo es… las mejores, perro. Aquí ya despegando, vea. Muy bacano, la buena”, se le escucha decir a Chaverra.

En Facebook los comentarios hablan de cómo era el soldado: “Quería ayudar a su mamá, construirle su casa y estar más cerca de ella, pese a las exigencias de su profesión”, relató su familiar.

Mientras tanto, las investigaciones continúan por parte de las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el avión estaba dentro de los parámetros para volar y que cumplió con todos los protocolos para transportar a los soldados en el área.

En la aeronave se movilizaban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos miembros de la Policía Nacional.

Por otro lado, el Gobierno nacional anunció este jueves que retirará de operación dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), tras el accidente de una aeronave del mismo tipo ocurrido el pasado lunes en Puerto Leguízamo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la salida de servicio de estas aeronaves responde a criterios técnicos relacionados con su vida útil, mantenimiento y disponibilidad de repuestos, y no a una decisión tomada como consecuencia directa del siniestro en el que también resultaron heridos 57 militares.