Un juez de control de garantías ordenó la libertad inmediata por vencimiento de términos de la exconsejera Sandra Ortiz, investigada por su participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exfuncionaria, una de las piezas más visibles de la investigación que adelanta la Fiscalía por el presunto desvío de recursos públicos y pago de sobornos en el Congreso, abandonará la medida de aseguramiento mientras continúa vinculada al expediente judicial.

“El despacho se ha pronunciado por un término de 473 días, contados inclusive desde la fecha de presentación del escrito de acusación, la cual se corresponde con el acta de reparto mediante la cual se asignó el conocimiento al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Bogotá“, explicó el juez.

Ortiz ha sido señalada por la Fiscalía como la supuesta intermediaria en la entrega de dinero a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

Según el ente acusador, los recursos habrían sido utilizados para asegurar respaldo político a iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso.